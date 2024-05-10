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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak'ta konuştu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak programı kapsamında partisinin il başkanlığına ziyarette bulundu ve vatandaşlara hitap etti. Özel, normalleşme ve mücadele konularına değindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Evet 'normalleşme' diyoruz. Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır, müzakere etmek benim görevim. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz." dedi.

Uşak programı kapsamında partisinin il başkanlığına ziyarette bulunan Özel, daha sonra gittiği Uşak Belediyesi önünde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Uşak'ın da CHP renklerine katıldığını hatırlatan Özel, seçim sürecinde destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Özel, herkesi kucaklamaya devam edeceklerini belirterek, "Bu süreçte birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim döneminde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok." ifadesini kullandı.

Eğitimde müfredat değişikliğinin geniş katılımla yapılması gerektiğini, eğitim sisteminden genel bir memnuniyetsizlik olduğunu savunan Özel, eğitimdeki bu sorunları 19 Mayıs'tan bir gün önce öğretmenlerin de katılımıyla İstanbul Saraçhane Meydanı'nda dile getireceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri diyor ki, 'CHP, normalleşme' diyor. Evet 'normalleşme' diyoruz. Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse 'gelin arttıralım' demek, 'asgari ücrete zam yapalım' demek. 'Staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim' demek. Emekli astsubayın, uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim. Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir."

Emekliler için mücadeleyi sürdüreceğini dile getiren Özel, "Ben, Alevi Sünni kavgasına, yok DEM'miş bilmem neymiş tartışmalarına, sağ sol meselelerine girmem. Çünkü bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Kimsenin giyimiyle, kuşamıyla, inancıyla, mezhebiyle sorunumuz yok. Vatanını, bayrağını seven Türkiye İttifakı'ndadır. Nokta. Ama emeklinin AK Parti'lisi de DEM Parti'lisi de 10 bin lirayla geçinemiyor kardeşim. Alevisi de geçinemiyor Sünnisi de. Benim meselem bu. Söz vermiştim emeklilere 'sesinizi duyuracağım' diye. Seçimi kazandık, unutmak yok. 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'na Türkiye'deki bütün emeklileri davet ediyorum." diye konuştu.

Özel, partililerden yeni belediye başkanlarına sahip çıkmalarını isteyerek, "Onları zorlamayın. Onların borçları var, zorlukları var. Hizmet bekleyen insanlar var. Biz bu belediyeleri çocuklarımızı işe sokmak için almadık. Elbette onlar da olacak ama kayırmacılıkla değil. Biz bu belediyeleri zenginleşmek için almadık. Biz bu belediyeleri iyi hizmet etmek, vatandaşın gönlünü fethetmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Politika

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