CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez tarafından Özel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı hediye edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu toplantısına katıldı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez başkanlığında yapılan toplantıya katılarak, görüş alışverişinde bulundu.
Toplantı sonrası Sönmez, Özel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını hediye etti.