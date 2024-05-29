CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez başkanlığında yapılan toplantıya katılarak, görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı sonrası Sönmez, Özel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını hediye etti.