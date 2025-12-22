Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyeti ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyeti ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye ve Suriye arasında barış ve kardeşliğin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kapatılan bir toplantı ardından konuşan Özel, terörsüz Türkiye ve demokrasi için önemli mesajlar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'de de Suriye'de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezinde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti ile görüştü.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürecini ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Özel, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yaşananları kınayan Özel, "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış, bu topraklara yakışmaz. Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Bir siyasetçiye, ülkede gelişen siyasi olaylar üzerinden stadyumları kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, "Terörsüz Türkiye" ve demokrasi vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de Suriye'de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz."

"CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Özel ve heyetine teşekkür ederek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Buldan, "Bu kadar tarihsel bir dönemeçte CHP'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Kürt sorunu, siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, ziyarette, kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı olarak paylaştıklarını belirterek, sürecin müzakere, diyalog ve karşılıklı görüşmelerle yürümesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Basın toplantısının ardından Özel, DEM Parti heyetiyle hatıra fotoğrafı çektirdi ve ardından heyeti uğurladı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: SDG, 10 Mart mutabakatına uyarsa tehdit olmaktan çıkar

"Bunu yaparsanız bizim için tehdit olmaktan çıkarsınız"
title