Özgür Özel'den siyasi parti liderlerine bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte 15 siyasi parti lideri ve önceki Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ile Ahmet Necdet Sezer'i telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 siyasi parti lideri, önceki Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer ile eski TBMM başkanları ve CHP genel başkanlarını telefonla arayarak bayramını kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte ?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ?İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ?Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ?Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ?Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ?Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ?Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ?Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, ?Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, ?SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, ?Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ?Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ?Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı arayarak, bayramlarını tebrik etti.

GÜL VE SEZER'İ ARADI

Özel, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki CHP genel başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da arayarak, bayramlarını kutladı. Özel, ayrıca önceki 9 TBMM başkanını da arayarak bayramlarını kutladı, sağlık dileğinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
