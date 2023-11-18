CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Metin Uca'nın Veda Törenine Katıldı

Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; dün, 62 yaşamında yaşamını yitiren tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca için düzenlenen veda törenine katıldı. Özel, "Ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısı ile vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavi edilirken entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62) hayatını dün hayatını kaybetmişti. Metin Uca için bugün, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenledi. Uca'nın Türk bayrağına sarılı üzerine Fenerbahçe forması konulmuş naaşı sahnedeyken yapılan törende pek çok sanatçı, Uca ile ilgili duygularını anlattı.

Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Özel, son konuşmacı olduğunu belirterek, "Benden önce konuşan herkesi dinleyince Metin Uca hakkında en son konuşması gereken kişinin ben olduğum ortaya çıktı, zaten" dedi. Özel, şunları söyledi:

"Çok enteresan bir kişilikti. Metin Zakoğlu benim telefonumu ona, onun telefonunu bana vermişti. Telefon çaldı. Açar açmaz, ona bir cümle söylemek istedim. Aynı saniyede o da bana o cümleyi söyledi. 'Ben sizin hayranınızım, biliyor musunuz' demiştim, kendisine. O da bana onu söyledi. Uzunca güldük. Meclis'teki, yaptığım çok dolaşan bir konuşmadan bahsetti. 'Sıkıldıkça izliyorum', dedi. Dedim ki, 'biz sizi izleyemedikçe sıkılıyoruz.'

Ben 90'ların sonlarında; o muhteşem sabah haberleri ile güne başlamanın tadının, Metin Uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini çeken biri olarak bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk.

Ama şöyle enteresan bir tarafı vardı. Televizyonla ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. İnanılmaz ilgiliydi, Türkiye meselesine… Bana da söylerdi, 'neler yapmak lazım' diye. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısı ile vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye de kurtulacak, hepimiz de kurtulacağız. Hepinize saygıyla selamlıyorum, ışıklar içinde uyusun."