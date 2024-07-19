CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Özel, CTP Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında "kardeş vatan" KKTC'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yok edilmek istenen Kıbrıs'taki Türk toplumu için 50 yıl önce çok anlamlı, önemli bir harekat gerçekleştirildiğini dile getiren Özel, tamamen barışçıl amaçlarla yapılan bu harekatın ardından Kıbrıs Türklerinin, çözüm isteyen, müzakereden yana ve hep masada olan taraf olduğunu belirtti.

Özgür Özel, "Rum tarafının tavrı bizler açısından hep hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Annan Planı'na 'hayır' dedikten sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB tam üyeliğine kabulü bugünkü çıkmazı ortaya çıkarmış durumdadır." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında burada olmanın önemini bildiklerini ifade eden Özel, "Kıbrıs halkının çözüme yönelik olan iradesinin her zaman arkasında olduk. Bundan sonra da arkasında olacağız. 50 yıl önce olduğu gibi 50 yıl sonra da barışı savunuyoruz. Kıbrıs Türklerinin mutluluğunu savunuyoruz. İyi bir yaşam sürmelerini, özgür olmalarını savunuyoruz." dedi.

CTP'nin, Sosyalist Enternasyonal'deki kardeş partileri olduğunu belirten Özel, CTP Genel Başkanı Erhürman'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

"Kıbrıs Türkü çok daha iyisini hak ediyor"

CHP Genel Bakşanı Özel, basın mensuplarının çözüme yönelik çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, "CHP olarak biz Kıbrıs Türkü'nün 'evet' demediği hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Bir kez bunun bilinmesi gerekir. İkincisi biz her zaman müzakere ve çözümden yanayız." diye konuştu.

"Kıbrıs Türkleri açısından bir hak kaybına sebebiyet verecek ya da Kıbrıs Türklerinin, örneğin Türkiye'nin garantörlüğünün olmadığı geriye gidilmiş bir durumu biz son derece riskli görüyoruz." ifadelerini kullanan Özel, milli meseleler karşısında bütün iç çekişmelerin bir kenara atılıp cihana, aleme karşı tek vücut halinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'de Kıbrıs üzerinden iç siyaset kavgası yapmak kolay. Bu zamanında çok yapıldı ama kimseye bir faydası olmadı." diyen Özel, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin, KKTC'deki tüm siyasi partilerle görüşüp, fikirlerini dinlemesi gerektiğini söyledi.

Özel, "Ortak fikirler ortaya konmadan, özgürce tartışılmadan çözüme ulaşmak mümkün değildir. Bugünkü durumdan Kıbrıs'taki hiç kimse, Türkiye'deki hiç kimse memnun değildir. Kıbrıs Türkü çok daha iyisini hak etmektedir. Bunun için de müzakere edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz çözüm istiyoruz"

CTP Genel Başkanı Erhürman ise Kıbrıs Türk halkının bir varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, "20 Temmuz, bu varoluş mücadelesi açısından çok önemli tarihlerden, bizim varoluş mücadelemizin çok önemli adımlarından biridir." dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin bugün de devam ettiğini belirten Erhürman, "Bizler açısından sıkıntılı koşullar ortadan kalkmış değil." diye konuştu.

KKTC'de çok ciddi bir nüfus meselesi, nüfus politikasızlığı meselesi olduğunu, mülkiyet rejiminin öngörülebilirliğinin ciddi şekilde sarsıldığını dile getiren Erhürman, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türk halkı, varoluşunu sürdürmek açısından maalesef hala sıkıntılar içerisinde. Çocukları göç etmesin, tırnaklarını bu topraklara geçirsin diye halk olarak mücadelemiz devam ediyor. Kıbrıs Türk halkının bu mücadelesinde CTP'nin pozisyonları her zaman belli oldu. Biz, bu varoluş mücadelesinin öncüsü olan bir partiyiz. Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili de çok net duruşu olan bir partiyiz. CTP, bugün de Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tek gerçek yolun iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğu bilgisiyle hareket ediyor."

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin, pazarlık konusu olmadığını vurgulayan Erhürman, "Bir müzakere masası kurulacaksa siyasi eşitlik onun öncesinde kabul edilmesi gereken bir şeydir. Biz yıllar boyunca yine masada dirsek çürütmek istemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Dolayısıyla takvimli, sonuç odaklı bir görüşme istiyoruz." diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin "masadan bir biçimde kaçması halinde bugünkü statükoya dönüşü de kabul etmediklerini" ve CTP'nin her zaman çözümden, barıştan yana olduğunu ifade eden Erhürman, Türkiye'deki tüm siyasi partilerle görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.