CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Kasım'da Kayseri'de miting yapacak

Güncelleme:
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 13 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştireceği miting hakkında bilgi verdi. Mitingin yerinin Cumhuriyet Meydanı olduğu belirtilirken, Özer halkı mitinge davet etti.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Kasım Cumartesi Kayseri'de miting yapacağını bildirdi.

CHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özer, Kayseri'de önemli bir buluşma gerçekleştireceklerini belirterek, CHP Genel Başkanı Özel'in Anadolu'nun kalbi olan Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Özer, vatandaşları Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinge davet ederek, şöyle konuştu:

"Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz diyerek hep birlikte 7'den 70'e halkın partisine tam destek olma zamanı. Genel başkanımızın Kayseri mitingi sadece bir buluşma değil. Aynı zamanda Kayseri'nin de artık ne kadar değişim istediğinin göstergesi olacaktır. Bu nedenle tüm halkımızı sesimize ses katmaya, umudu daha da büyütmeye, Türkiye'nin ve Kayseri'nin aydınlık yarınlarına birlikte yürümeye, güzel günler görmek için el vermeye çağırıyoruz. Bu davet bizim. İnsanca, hakça bir düzen için 13 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım."

