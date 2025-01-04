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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta Ziyaretlerde Bulundu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Susuz ve Selim ilçelerinde yaptığı ziyaretlerde köy enstitülerinin önemine vurgu yaptı ve toplumsal eşitlik ile demokratik değerlere dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ın Susuz ve Selim ilçelerine ziyarette bulundu.

Bazı programlar dolayısıyla kentte bulunan Özel, ziyaret ettiği Susuz Belediye Başkanlığı önünde halk oyunları ekibince karşılandı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Susuz'un kendileri için önemli olduğunu belirterek "Burası CHP'nin en önemli kalkınma ve eğitim projelerinden bir tanesi olan köy enstitülerinin en doğudaki, en çok ışık saçan, en iz bırakanlarından bir tanesi olan, Cılavuz Köy Enstitüsünün bulunduğu topraklar." ifadelerini kullandı.

Özel, köy enstitülerine ilişkin, "Bu ülkedeki herkesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi eşit gören, herkese eşit hizmet, herkesin haklarını savunan, demokrasiye inanan, insan haklarına, birlik beraberliğe inanan kim varsa emin olun ki o topraklarda Atatürk'ün saçtığı tohumların verdiği filizlerdendir." dedi.

Daha sonra Selim ilçesini ziyaret eden Özel'i, ilçe girişinde atlı grup karşıladı.

Selim Belediyesini de ziyaret eden Özel, Selim Kültür Evi'nde partisinin düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Politika
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