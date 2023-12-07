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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarılan sendika üyelerini kabul etti

7 Aralık 2023 13:09 Son Güncelleme: 13:10 Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ile İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay firmasında işten çıkarılan sendika üyelerini kabul etti. Özel, Kocagöz ve beraberindeki işçileri, parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştü. Özel'e, genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Murat Bakan ve Erhan Adem eşlik etti.