CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işten çıkarılan sendika üyelerini kabul etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ile İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay firmasında işten çıkarılan sendika üyelerini kabul etti. Özel, Kocagöz ve beraberindeki işçileri, parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştü. Özel'e, genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Murat Bakan ve Erhan Adem eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ile İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay firmasında işten çıkarılan sendika üyelerini kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Kocagöz ve beraberindeki işçileri, parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştü.
Özel'e, genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Murat Bakan ve Erhan Adem eşlik etti.