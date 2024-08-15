Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık olduğu için Filistin Devlet Başkanı'nın konuşmasına katılamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık oluştuğunu ve bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuştuğu oturuma katılamadığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında kırık oluştuğunu, bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuştuğu oturuma katılamadığını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'nin daveti üzerine TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumda konuşma yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık ettiği oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, oturum sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Başarır, "Bugün Filistin Devlet Başkanını TBMM'de ağırladık. Çok önemli mesajlar verdi, dünyaya mesajlar verdi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu; ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük bir ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı dediğim gibi çok istiyordu. Çünkü o da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sabah bu konuyu söyleyecektik ama toplantının önemi olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru bulduk" diye konuştu.

Başarır, Özel'in yarın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorusuna, "Destek alarak da gelmek istiyor. Ama doktorların vereceği bir karar. O yüzden bunu doktorlara bırakıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ali Mahir Başarır Tbmm Genel Kurulu Mahmud Abbas Özgür Özel Filistin Dış Politika Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Iberia hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Başakşehir Iberia maçı hangi kanalda? Başakşehir Iberia ne zaman, saat kaçta CANLI izleme linki var mı? Trabzonspor Rapid Wien ilk maç kaç kaçtı? A Spor CANLI izle! (TRABZONSPOR RAPİD WİEN) A Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Trabzonspor Rapid Wien maçı ilk 11'i! Trabzonspor Rapid Wienmaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-RAPİD WİEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ağustos Trabzonspor Rapid Wien maçı nereden izlenir? Trabzonspor Rapid Wien maçı hangi kanalda? Trabzonspor Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar? Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama!
title