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İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin çok tartışılan aday belirleme ve ön seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz" diyen Özel, "Ekrem Başkan ile 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Yavaş ile verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi, girmez mi bilmiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORSAK ADAYI DA ERKEN BELİRLEMELİYİZ"

Seçim için hazırlık yaptıklarını ve aday belirleme sürecine başladıklarını hatırlatan Özel, çok tartışılan 'ön seçim' süreciyle ilgili de konuştu. "Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz" diyen Özel, "Ekrem Başkan ile 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Yavaş ile verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi, girmez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

"ASLA KENDİ ADAYLIĞIMI TARTIŞIP TARİHİ BİR HATA YAPMAYACAĞIM"

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Bu adayı belirleyeceğiz, talep bu. Erken seçimin adayı erken açıklanır. Kızıma koltuğa oturmadan önce söz verdim. Ben kızıma 'Bir daha seçim yenilgisi yaşatmayacağım' dedim. Asla kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım. Bu kararı da 'tek başıma vermeyeceğim' dedim.

"ÖN SEÇİM FİKRİ HEYECAN YARATTI"

Ekrem Başkan'ım da Mansur Başkan'ım da görev verilirse kaçmaz, yaparız diyorlar. Bütün üyelere sorarak ön seçim fikri ortaya atıldığında bu heyecan yarattı. Bu noktada bir irade ifade ettik. Bütün CHP'liler bu ön seçimde oy kullanmak istiyorlarsa gelsinler üye olsunlar. Son zamanlarda çok fazla üye kaydı yaptık.

İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

"İLK KEZ BURADA SÖYLÜYORUM"

"Ekrem Başkan'la 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Başkan'la da verimli bir görüşme yaptı. Ön seçime bir itirazı yok. 'Acele mi ediyoruz' diye endişelerini bana ileti. Ön seçime girer, girmez. bilmiyorum. Parti görev verirse kazandırmak için elinden geleni yapacak.

"MANSUR YAVAŞ'IN EDECEK DAHA ÇOK HİZMETİ VAR"

Mansur Yavaş'ın edecek daha çok hizmeti var. Aday adayları kimler olur üyeler kimi seçer bilmem. Ama bugün gördüğüm, fikrin doğru olduğuna ve acele etmemiz gerektiğine ikna oldum. Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz."

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Bu üçünü toplasan sonuç = Hiçbir işi başaramayan , üç meymenetsiz , üç uğursuz… Bir de bunlardan medet umanlar var ya , e yuhh…

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Haber YorumlarıRevolver:

iktidar yalakası kanal. sürekli CHP de karışıklık var algısı yaratmaya çalışıyor.. halk kimin geleceğiyle değil kimin gideceğiyle ilgileniyor. anlayın artik

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

Özgür efendi yine yanlış yapıyorsunuz chp ye başkan seçmiyoruz ülkeye başkan seçiyoruz chpliler imam dese de halka sorarsan Mansur başkan der adım gibi eminim.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Erken seçim olacaksa diyor seçimi belirleyecek olan sen değilsin ki Allah aşkına mantıklı siyaset yapın

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Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

Esbaşkanlar yine boş işler peşinde yahu sizde devlet yönetecek kabiliyet yok zaten sizden memlekete hayr gelmez bunu sizin seçmeniniz de biliyor alın maasınızı kirli ittifak larla oturduğunuz koltukları kaptırmayın size yeter

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Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Kendi adamlarına güvenmeyen, bir tane isim açıklayacak cesareti olmayan bu çakma muhalefet sayesinde birileri yirmi küsür sene sefa sürdü. Hayatım boyunca bu ülkede hiç bir partiye oy vermeyeceğim artık. Boşa zaman kaybı..

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Haber Yorumları5g82znc92j:

Özgür Efendi Senin Kukla başkan olduğunu herkes biliyor zavallı Ruhsuz ve bir o kadar da çapsız Acınacak durumdadasın

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Haber YorumlarıNecati Atilgan:

erken aday belirlemek iktidarın işine gelir aday yıpratılır Mansur yavaş aday yapmazsanız KEMAL kılıçdaroğlu nun düştüğü hatanın aynısına düşersiniz ve telafusi olmayan bir sürece girersiniz .

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Haber YorumlarıHasan Özlen:

Mansur yavaş olacak cb inşallah.allah c.c. o günleri göstersin bizlere,bir konuşmasında ekonomik sınıfta kendi parasınla uçak bileti aldığını söylemişti.halktan biri

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