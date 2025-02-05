İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ERKEN SEÇİM İSTİYORSAK ADAYI DA ERKEN BELİRLEMELİYİZ"

Seçim için hazırlık yaptıklarını ve aday belirleme sürecine başladıklarını hatırlatan Özel, çok tartışılan 'ön seçim' süreciyle ilgili de konuştu. "Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz" diyen Özel, "Ekrem Başkan ile 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Yavaş ile verimli bir görüşme yaptık. Ön seçime bir itirazı yok. Girer mi, girmez mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ASLA KENDİ ADAYLIĞIMI TARTIŞIP TARİHİ BİR HATA YAPMAYACAĞIM"

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Bu adayı belirleyeceğiz, talep bu. Erken seçimin adayı erken açıklanır. Kızıma koltuğa oturmadan önce söz verdim. Ben kızıma 'Bir daha seçim yenilgisi yaşatmayacağım' dedim. Asla kendi adaylığımı tartışıp tarihi bir hata yapmayacağım. Bu kararı da 'tek başıma vermeyeceğim' dedim.

"ÖN SEÇİM FİKRİ HEYECAN YARATTI"

Ekrem Başkan'ım da Mansur Başkan'ım da görev verilirse kaçmaz, yaparız diyorlar. Bütün üyelere sorarak ön seçim fikri ortaya atıldığında bu heyecan yarattı. Bu noktada bir irade ifade ettik. Bütün CHP'liler bu ön seçimde oy kullanmak istiyorlarsa gelsinler üye olsunlar. Son zamanlarda çok fazla üye kaydı yaptık.

"İLK KEZ BURADA SÖYLÜYORUM"

"Ekrem Başkan'la 2 kez görüştüm. İlk kez burada söylüyorum. Geçen pazartesi akşamı da Mansur Başkan'la da verimli bir görüşme yaptı. Ön seçime bir itirazı yok. 'Acele mi ediyoruz' diye endişelerini bana ileti. Ön seçime girer, girmez. bilmiyorum. Parti görev verirse kazandırmak için elinden geleni yapacak.

"MANSUR YAVAŞ'IN EDECEK DAHA ÇOK HİZMETİ VAR"

Mansur Yavaş'ın edecek daha çok hizmeti var. Aday adayları kimler olur üyeler kimi seçer bilmem. Ama bugün gördüğüm, fikrin doğru olduğuna ve acele etmemiz gerektiğine ikna oldum. Erken seçim istiyorsak adayı da erken belirlemeliyiz."