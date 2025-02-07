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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Deprem Bölgesinde Yapılan Yardımlar ve Kayıplar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesindeki yardımları ve kayıpları değerlendirdi. 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personelle bölgedeydik. 154 kayıp var, adalet bekleyen depremzedelere dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye'de 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personelle deprem bölgesindeydik. 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemiyle gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya kadar her türlü yardımı bölgeye taşıdık." dedi.

Özel, Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti, kabirlere kırmızı karanfil bırakıp dua etti.

Çıkışta basın mensuplarına konuşan Özel, İl Başkanı Hakan Tiryaki'den aldığı bilgiye göre 154 kişinin kayıp olduğunu, bazı kişilerle de uyumlu DNA tespit edilemediği için kimliği belirsiz mezarlar bulunduğunu söyledi.

Özel, depremdeki kayıp cenazelerle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini anlattı.

Daha sonra Defne Belediyesini ziyaret ederek belediye binası önünde toplananlara seslenen Özel, depremin üzerinden 2 yıl geçtiğini, resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiğini, Hatay'da bu rakamın 24 bin 147 olduğunu dile getirdi.

Deprem soruşturmalarına değinen Özel, "2 bin 31 soruşturma var, 1397'sine iddianame hazırlanmış. Yani 3 suçludan 1'i daha savcı yüzü görmemiş. Hakkı aranması gereken 3 depremzededen 1'inin daha failleri savcının karşısına çıkmamış. Bu kadar dosyadan karara bağlanan sadece 75. Yani 100 aileden 97'si adalet beklemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Özel, Hatay'da rezerv alanla ilgili sorunlar olduğunu, bu alanların objektif, bilimsel ve hakkaniyetli şekilde ilan edilmediğini savundu.

CHP'li belediyelerin, depremden etkilenen kentlerde yaptıkları çalışmaları anlatan Özel, "Türkiye'de 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personelle deprem bölgesindeydik. 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemiyle gıdadan sağlık malzemesine, çadırdan sobaya kadar her türlü yardımı bölgeye taşıdık. 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın kurduk. 3 milyon battaniye dağıttık. 266 bin ısıtıcı ve soba, 50 bin çadır, 1810 konteyner kurduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Politika
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