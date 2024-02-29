CHP Genel Başkanı Özgür Özel: DEM Parti ile herhangi bir ittifak yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." yanıtını verdi.

DEM PARTİ İLE CHP ARASINDA İTTİFAK VAR MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 canlı yayınında yerel seçimler öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özel, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"BU CHP'NİN TEK BAŞINA GİRDİĞİ BİR SEÇİM"

Özel, CHP'nin yerel seçimlere tek başına girdiğini belirterek şunları söyledi: "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Bu seçim çok özel bir seçim. Yeni bir denklem var. Millet İttifakını kurduğumuz partilerle birlikte değiliz. Millet İttifakını oluşturan seçmen bir yere gitmedi. Kimse bize mecbur değil, herkesten oy istiyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"DEM'DEN ÇOK FARKLI AÇIKLAMALAR DUYDUĞUMUZ OLUYOR"

Seçmenin temel itirazları duruyor. Şimdi kent uzlaşısı, DEM'in kent uzlaşısı yorumu 'Biz kimseyle anlaşmayacağız, kendi adayımızı çıkaracağız. Kazanamayacağımız yerlerde aday olarak oy verebileceğimiz kişileri destekleyeceğiz' şeklinde... DEM'den çok farklı açıklamalar duyduğumuz oluyor.

"NE ONLARIN BİZE NE BİZİM ONLARA DESTEĞİMİZ VAR"

Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada. Öcalan ile Tuncelili bir akademisyeni görüştürüp, aldığı mektubu Taksim'in ortasında okuttular mı okutmadılar mı? DEM bir şeytan ise DEM'i kapatsınlar bütün herkes bilsin. Meclis'te arka odalarda bizim kurduğumuzdan daha samimi ilişkiler kuruyorlar."