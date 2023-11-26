CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nı Gezdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sarıyer'de açılışı yapılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nı gezdi. Özel, 'Şu arsanın kabataslak hesabını söylediler. Eğer buraya bunu yapmayıp villa yapsan 40 milyarı geçermiş. 40 milyarı oralara değil de bunu 40 milyardan değerli gören belediyecilik anlayışı bizim belediyecilik anlayışımız' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Sarıyer'de açılışı yapılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nı gezdi. Özel, "Şu arsanın kabataslak hesabını söylediler. Eğer buraya bunu yapmayıp villa yapsan 40 milyarı geçermiş. 40 milyarı oralara değil de bunu 40 milyardan değerli gören belediyecilik anlayışı bizim belediyecilik anlayışımız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB tarafından Sarıyer'de yapımı tamamlanan Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katıldı. Açılış töreninin ardından CHP lideri Özel, Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nı gezerek bilgi aldı. Özel'e; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

İmamoğlu, Özel'e fidanlığın maketini göstererek şunları söyledi:

"BUNU 40 MİLYARDAN DEĞERLİ GÖREN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ"

"Burası bizim Ağaç A.Ş.'nin fidan satış yeri. Bundan sonra artık bu yeni bitirdiğimiz sistemin tasarımı. Güzel bir iş oldu. Kreşimiz orada. Bu üst kısım etkinlik alanına dönüştü. Çok güzel alanlarımız oluştu. Burada yapıların tamamı ilk haline uygun şekilde yapıldı. Uydurma bir yapı yok. Buranın eski yapıları tekrar yaşatıldı. Ekstra yapı yükü buraya konmadı. Burası da zaten sahil yolu ve boğaz."

Özel ise İmamoğlu'na şu yanıtı verdi:

"Şu arsanın kabataslak hesabını söylediler. Eğer buraya bunu yapmayıp villa yapsan 40 milyarı geçermiş. 40 milyarı oralara değil de bunu 40 milyardan değerli gören belediyecilik anlayışı bizim belediyecilik anlayışımız."

İmamoğlu, Özel'e "İnşallah daha da fazlası olacak" dedi.

Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin isminin verildiği kütüphaneye ilişkin bilgilendirme de yapan İmamoğlu, "Genel Başkanımızın memleketinin marka ismi. Doğayla hayatını geçirmiş Manisa Tarzanı, Ahmet Bedevi. Burası doğa tarihiyle ilgili özel bir kütüphane olacak. O yönüyle ismini uygun gördüler" dedi.

Özel ise Manisa Tarzanı'na ilişkin şöyle konuştu:

"ONUN BIRAKTIKLARINI KORUSAYDIK MANİSA TÜRKİYE'NİN EN YEŞİL DEĞERİ OLURDU"

"Çok güzel bir sürpriz oldu. Verilen Manisa Tarzanı Çevre Ödülü'nün ilkini eczanelerdeki atık pil toplama projesiyle ben almıştım. En son memlekete gidip annemden babamdan helallik alıp, mazbatayı almadan 1 gün önce gittiğimde, Manisa Mezarlığı'nın hemen girişinde anneanneme giderken Manisa Tarzanı'na da bir Fatiha okumuştum. Biz Manisalılar, Manisa'nın en eski mezarlığının girişinde Ahmet Bedevi'ye bir Fatiha okumadan geçmeyiz. Sebebi şu. Kurtuluş Savaşı sırasında Ahmet Bedevi, İran'dan gelir. Cephede savaşır, Türkçe bilmez. Aynı yerde cephede savaş bitince, 'Memlekete gidiyoruz' deyince 'Bizim memleket neresi' diye sorar, yarım yamalak Türkçesiyle. 'Manisa' derler. Onlarla Manisa'ya gelir. Manisa'ya yerleşir. Bütün Manisa'da bugün belli bir yaşın üzerindeki bütün ağaçları o dikmiştir. Annemi bir çiçek kopardığı sırada kulağından çekip de 'Sakın ha' deyip o çiçeği geri ektirdiği gibi, Manisa'daki belli bir yaştaki herkesin Manisa Tarzanı'yla bir anısı vardır. Şimdi Manisa'da Türkiye'nin ilk çevre aktivisti olarak kabul edilir. Manisa'da ne yeşillik varsa onun emeği var. Onun bıraktıklarını korusaydık Manisa Türkiye'nin en yeşil değeri olurdu."

Özel ve İmaoğlu, fidanlıkta bulunan kreşi de ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.