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CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harp okullarının mezuniyet törenlerinde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasını eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Özel, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz." dedi.

Harp okullarının mezuniyet törenlerinde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasını eleştirenlere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Özel, kara, hava ve deniz harp okullarındaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması nedeniyle hedef tahtasına oturtulmasına sert tepki gösterdi.

ÖZEL: "GEPİMİZ TRİKOPİS'İN ASKERLERİYİZ" Mİ DİYECEKLERDİ?

Özel, şunları söyledi: "Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyetlerini yapıyor. Bu sene üç okulun da birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum. Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Ne diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi, "Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz" mi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar.

"BUNU DEMEYEN BİR TEĞMEN VARSA BEKA SORUNU ORADADIR"

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık. Orada durmaya biliriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Özgür Özel Teğmen Politika Haberler

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