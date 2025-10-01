CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de Miting Düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek mitinge katılacak.

CHP'nin 'Millet iradesine sahip çıkıyor' temalı mitingleri yurt dışında da yapılacak. Yurt dışı mitinglerinin ilki 12 Ekim Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de düzenlenecek mitingde Türk seçmenlerle bir araya gelecek. CHP'de yurt dışı planlamalarını düzenlemek için yeni kurulan Yurt Dışı Örgütlenme Kurulu'nda 6 milletvekili görev alacak. Kuruldaki 3 milletvekili Almanya'dan, diğer 3 milletvekili ise Avrupa'nın kalan ülkelerinden sorumlu olacak. Brüksel'in ardından Almanya'da da miting planlamasının yapıldığı öğrenildi.