CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ata'ya saygı zinciri etkinliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında düzenlenen 'Ata'ya saygı zinciri' etkinliği kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, gençlerin oluşturduğu kortejden geçerek mozoleye çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen "Ata'ya saygı zinciri" etkinliği kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özel, Tandoğan'da gerçekleştirilen etkinlikte, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve bazı partililerle birlikte, gençlerin ellerinde meşalelerle oluşturduğu kortejden geçerek Anıtkabir'e geldi.
Daha sonra Özel ve beraberindekiler, gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Öte yandan Özel, yürüyüş sırasında vatandaşlarla ve gençlerle fotoğraf çektirdi.