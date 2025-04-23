CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'da Anıtkabir'e Yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer Ankara'da Birinci Meclis'in önünden Anıtkabir'e yürüdü.

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ankara'da Birinci Meclis'in önünde gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Ulus Meydanı'nda toplanmalarına Ankara Valiliği tarafından izin verilmediğini belirten Özel, "Her 23 Nisan'da olduğu gibi hem resmi törenlerde hem de sonrasında Birinci Meclis'ten, İkinci Meclis'ten Anıtkabir'e doğru, yani bu Meclis'i kuran parti olarak kurucumuza doğru yürüyeceğimizi söyledik. Ankara Valiliği dün akşam bir yazı yollayarak, bunu yapamayacağımızı, yürüyemeyeceğimizi, toplanamayacağımızı söyledi. Herkes şunu bilsin: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in emanetine sahip çıkanlar olarak asla ne yılarız, ne korkarız, ne de Atamızla aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar, geçeriz. Şu hale bakın. Bu arabayı buraya sokmamak için bütün gün uğraştılar. Polisimizin servis otobüsünü kullanıyor, gidiyor oraya trafiğin çekicisini getiriyor, arkaya bir başka çekiciyi dayıyor. Nedenmiş? Biz burada toplanamayalım diye" ifadelerini kullandı.

Özel, "Egemenliğin millete verilişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılındayız. Atatürk'ün bu kutlu günü çocuklara armağan ettiği gündeyiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda buradan Türkiye'nin bütün çocuklarına sesleniyoruz: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Buradan Türkiye'nin bütün demokratlarına, bütün milliyetçilerine, bütün muhafazakarlarına, bütün aydınlarına ve tüm Atatürkçülere sesleniyoruz: Biz Meclis'in kıymetini biliriz, egemenliğin kıymetini biliriz. Milli Egemenlik Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Özgür Özel Ulus'ta Birinci Meclis'in önünden toplanan kalabalık ile Anıtkabir'e yürüdü. - ANKARA