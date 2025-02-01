CHP Genel Başkanı Özel, Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreni'nde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Genel seçimden sonra 5 teğmenimiz maddi ve manevi özellikle askerlik mesleğine dair hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına, görevlerine ve arkadaşlarının yanına dönecekler." dedi.

Özel, Atatürkçü Düşünce Derneğinde düzenlenen "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti olarak çıkarma sözünü tutmuş biri olarak kürsüye çıkmanın onurunu yaşadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün ifadeye çağrıldığını anımsatan Özel, şunları söyledi:

"Bizi böleceklerini, ayrı düşüreceklerini, meydan okumanın sadece bazılarımıza ait olduğunu, CHP'nin ve Türkiye muhalefetinin parça pinçik olabileceğini düşünenler bugün avuçlarını yaladılar. Bugün 13 siyasi parti vardı adliyenin önünde. Birbirlerinin ismini ağzına almayan, yan yana durması mucize siyasi partiler bugün İstanbul'da yan yanaydılar. Elbette iki isimle kısıtlı değil, geleceğe dair umutlarımız ama milletin gönlünde olanın bizim gözümüzün önünde, gönlümüzde olması kadar normal bir şey yok. Otobüsün üstünde Ekrem İmamoğlu'nun elini hepimiz adına kaldıran Mansur Yavaş da vardı."

"Korkunç kararla, o büyüyü de bozdular"

Akşam vakti yaşanan gelişmeler nedeniyle öfkelendiklerini dile getiren Özel, teğmenlerin, geçmişte yapılan bir yemini, hatta yönetmeliği değiştirmediler diye bordo berelilerin bu sene de yaptığı yemini resmi törenden sonra okuduğunu dile getirdi.

Kadın teğmenlerin, ordu, millet ve Türkiye'deki bütün kadınlar için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Kara, hava ve deniz harp okullarının birincisi tarih boyunca ilk kez üçü de kadındı. Bugün aldıkları o korkunç kararla, o büyüyü de bozdular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin harp okullarının üçünde birden 3 kadın teğmen, tam notlarla dönem birincisi oluyor. Sen onlardan birini, Kara Harp Okulunun birincisini ihraç ediyorsun." açıklamasında bulundu.

Beş teğmene hukuki desteği sürdüreceklerini belirten Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerini nerede görmek istiyorlarsa, o görmek istedikleri görev başımızın üstündedir, teminatı biziz. Ama kendilerini görev almak istedikleri yerde misafir kabul ediyoruz. Çünkü o görev, yapılacak ilk genel seçime kadar sürecek. Genel seçimden sonra 5 teğmenimiz maddi ve manevi özellikle askerlik mesleğine dair hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına, görevlerine ve arkadaşlarının yanına dönecekler."

Ödül töreni yapıldı

Kendine dair bir siyasi kariyer hedefi tarif etmediğini ifade eden Özel, "Benim görevim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde en doğru adayı çıkarıp seçimi garanti kazanıp, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar olmasıdır." dedi.

Özgür Özel, "Benim siyasi hedeflerimden bir tanesi de buradan kayda geçsin istiyorum. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan da duysun ama en çok da o ihraç kararlarına imza atanlarla, buna susanlar duysun ki teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız." diye konuştu.

Daha sonra "2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni" gerçekleştirildi.

Törende, eğitim ve bilim alanında Prof. Dr. Emre Kongar, kültür ve sanat alanında şarkıcı Volkan Konak, edebiyat alanında yazar ve şair Sunay Akın, basında gazeteci Fikret Bila ve çevre alanında da muhtar Nejla Işık'ın ödülleri takdim edildi.