CHP Genel Başkanı Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan Ekrem Başkan'ın talebi, benim partinin Genel Başkanı olarak talebim, bütün arkadaşlarımız için talebimiz, Sayın Bahçeli de destek vermişti. Derhal duruşmaların tamamının televizyonlardan canlı yayınlanması için bir yasal düzenleme yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, çok sayıda arkadaşlarıyla görüştüklerini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik iddianameye ilişkin Özel, "Uzun süredir beklediğimiz, bir türlü yazılamayan, yazılamadığı için parçalara ayrılmaya çalışılan ve bir kez 'Cumhurbaşkanı'na ahtapot dedirttik diye bunun için de ahtapotu ispat etmeliyiz.' baskısının yapıldığı ve yazıldığı andan itibaren de hepinizin de gördüğü, tel tel dökülen bir iddianamenin ertesi gününde buradayız." ifadelerini kullandı.?

Özel, "Başta Ekrem Başkan ve tüm arkadaşlarla sohbetimizin ilk başı, geçen haftadan bu haftaya yaşadığımız büyük üzüntülerdi. Bilhassa Azerbaycan-Gürcistan arasında düşen askeri uçaktaki şehitlerimiz, hepsini çok derinden yaralamış durumda. Ayrıca Kocaeli'de yaşanan katliam şeklindeki iş kazası, Diyarbakır'daki iş kazası, bütün arkadaşlarımızı fevkalade üzmüş durumda. Bu konudaki üzüntülerini ifade ediyorlar." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik iddianamenin 237 günde yazıldığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"3 bin 900 sayfa hatalarla, çelişkilerle, hepinizin gördüğü iki ayrı kişinin apayrı suçlardan aynı ifadeyi kes, kopyala, yapıştırla verdiği ya da verdiği iddia edilen, hatalarla dolu bir iddianame ile karşı karşıyayız. 969 kez 'hatırladığım kadarıyla', 691 kez 'öyleymiş, -mış, - muş', 546 kez 'duydum', 499 kez 'olabilir', 235 kez 'düşünüyorum', dokuz defa da 'öyle hissettim' ifadelerinin yer aldığı bir iddianame ile karşı karşıyayız. Ekrem Başkanımız seçim kazanmakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmaya niyet etmekle suçlanıyor."

Hazırlanan iddianamede delil niteliğinde bir şey olmadığını savunan Özel, "Bu iddianame aynen şunu ortaya koymuştur arkadaşlar. Bir cinayet iddiası var, bir gizli tanık ya da bir iftiracı diyor ki 'Ekrem Başkan cinayet işledi.' Ortada silah yok, boş mermi kovanları yok ve işin kötüsü öldürülen kişinin cesedi, cenazesi yok. Yani 'Ben duydum, öyle biliyorum, rüşvet almışlardır.' Kim vermiş, nerede vermiş, ne kadar vermiş bunlar yok." ifadelerini kullandı.

Özel, tüm arkadaşlarının tutuksuz yargılanmaları gerektiğini savunarak, "Buradan Ekrem Başkan'ın talebi, benim partinin Genel Başkanı olarak talebim, bütün arkadaşlarımız için talebimiz, Sayın Bahçeli de destek vermişti. Derhal duruşmaların tamamının televizyonlardan canlı yayınlanması için bir yasal düzenleme yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.