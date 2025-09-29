CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da Ferdi Zeyrek Vakfı'nı açtı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Özel, Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, vakfın Zeyrek'in hayallerini yaşatacağını söyledi.

Zeyrek'in kurduğu bütün hayallerin insana, çocuklara ve Manisa'ya dair olduğunu dile getiren Özel, "Esas her birimizin ayrı ayrı ve ailesinin zaten sahip çıkacağı Nehir'imize, ikizlere sahip çıkmak değil. Ferdi'nin çocuklarına sahip çıkmak, Türkiye'deki bütün yoksul çocuklara sahip çıkmakla olur. Doğru iş, bu vakıftı." dedi.

Özel, vakfın siyasilerden oluşmadığına dikkati çekerek, "Bundan sonra kim ne yapmak istiyorsa bu vakfı arayacak. Artık bizleri ve partiyi aramak değil. Biz de zaten oraya yönlendireceğiz. Bundan sonraki ilk hedef, öğrencilere burs ve Manisa'nın gurbetteki evlatlarına, Manisa'ya gelmiş yoksul çocuklara sahip çıkmak. Bu vakfın parlak fikirlere, kalıcı, büyüyecek desteklere ihtiyacı var. Bu konuda ben hemşerilerimin ve belediye başkanlarımın, siyasetçilerin yaratıcılıklarına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in temizliğin, vicdanın ve çalışkanlığın timsali bir kişi olduğuna işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra onun hikayesinin yarım kalmaması, bu vakfın başarılı olmasına bağlı. Hepinizin vicdanlarında böyle şeyler istediğini zaten biliyorum, hep söylediniz. Ama bu vakfı, hepinizin emeklerine, gayretlerine, yaratıcılığına emanet etmek istiyorum. Ben vakfı bir siyasi partinin vakfı gibi görünmemesi için gerekli mesafede kalacak ama bu vakfı desteklemek için var gücümle arkasında duracağım. Bundan sonra Ferdi Zeyrek Vakfı'na sahip çıkmak, bir Manisa rüyasına, bir Manisa sevdasına ve iyiliğe sahip çıkmaktır. Ben bu salondaki herkesin çok iyi yürekli insanlar olduğuna bizzat şahidim."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Ferdi Zeyrek'in belediyecilik anlayışının samimiyet ve şeffaflık üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Açılışta gözyaşlarına hakim olamayan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise Ferdi'nin sadece bir eş, bir baba olmadığını anlatarak, "Manisa'nın her köşesine dokunan, umut ve merhametiyle iz bırakan çok özel bir insandı. Hayatta olsaydı, bu vakfı kurmamızı isterdi. Çünkü o, iyiliğin kalpten geldiğine inanırdı." ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de "Babam sadece bir belediye başkanı değildi. O Manisa'nın efesiydi, bir dosttu, bir yol göstericiydi. Bu vakıf onun insanlara uzattığı elin, açtığı gönlün devamı olacak." diye konuştu.

Ferdi Zeyrek Vakfı'nın, şehit ve gazi çocuklarına, devlet korumasındaki gençlere ve ihtiyaç sahiplerine destek olacağı, ayrıca Darüşşafaka ile iş birliği yaparak Manisalı öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağı belirtildi.