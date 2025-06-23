CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin "Uluslararası hukuka aykırı biçimde bombalama yaptılar ve döndüler. Yapan Amerika. Kınanacaksa Amerika ve Trump kınanacak." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, Dervişoğlu ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün yönettiği TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaya değinen Özel, "Birbirimizin partilerinin tarihine, tarihsel bakışa, Cumhuriyet'in değerlerine, temel tezlerine, uluslararası alanda sahiplendiğimiz tüm tezlere inancımız noktasında birbirimizden şüphemiz olmadığı için her türlü kazayı birlikte aşarız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bir gazetede çıkan demeçi hatırlatılan Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Fethi Yıldız'ın söylediklerine bağlı bir soruşturma süreci yaşanıyor olsa kimsenin ne yargılanma ne yargıdan kaçma ya da hukuka uygun toplanmış delillere itiraz etme gibi bir pozisyonu olmaz. Meclis kapanmadan bir yasal düzenleme yapılacak olursa 'Bu tip yargılamalarda basın yayın organları canlı yayın yapabilir' dendiğinde, bizim korkacak, çekinecek, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Her soruya verecek yanıtımız var. Yanıtın verilemeyeceği bir soru varsa adaletin tecellisine de kimsenin itiraz etmesi mümkün değil. Biz Ekrem Başkan'ın masumiyetine, haklılığına, namusuna kefalet koymuşuz."

"400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim yaklaşımı doğru değil"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ifadelerinin hatırlatıldığı Özel, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği yapılacaksa üzerinde bütün toplumun mutabakat sağlayacağı, herkesin 'Tamam' diyeceği, tam bir mutabakatla geçmiş maddelerin geçmişte hızla Anayasa'ya derç edildiği durumlar vardır. Bu kadar Anayasa ihlallerinin söz konusu olduğu, AYM'nin kapatılmasının bile teklif edilebildiği süreçler yaşanmışken, AYM kararlarına birinci derece mahkemeleri direniyorken, bu kadar açık Anayasa ihlalleri ortadayken, '400 milletvekiliyle Anayasa'yı değiştirelim, referandum da olmasın' yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Partisinin daha önce ifade ettiği '400'ün üzerinde de oy alsa Anayasa değişikliği referanduma gitmelidir' tutumundan ayrışmasını doğru bulmam."

ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulduğu Özel, "Partisinin olay olduğu andan itibaren koyduğu tepkilerle uyumlu, gizli özne kullanmış yine. 'Bu saldırıyı yapıyorlar, saldırıyı doğru bulmuyorlar.' 'Kim yapıyor bu saldırıyı?' Gizli özne. Hatta Ömer Çelik'e sorarsan, ne oluyorsa İsrail yapıyor. İsrail yüzünden oluyor." dedi.

Özel, Amerika'dan kalkan B-2'lerin, 6 bin mil havada yakıt ikmali yaparak bölgeye geldiğini anımsatarak, "Uluslararası hukuka aykırı biçimde bombalama yaptılar ve döndüler. Yapan Amerika. Kınanacaksa Amerika ve Trump kınanacak." diye konuştu.

"Türkiye'de ancak anayasa değişikliği yapılabilir"

Dervişoğlu ise vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel sorunları, dış politikayı ve adalet alanındaki konuları konuştuklarını aktaran Dervişoğlu, "Haksızlığın, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir Türkiye, kimsenin arayışına ve beklentisine cevap verebilecek bir Türkiye değildir. Ne tür bir Türkiye hayaline sahip olduğumuzu görüştük, fikir alışverişinde bulunduk. Adalet duygusunun zedelenmemesi için atılması gereken adımların müştereken atılmasına yönelik kararlılığımızın devam ettiğini birbirimize ifade ettik." dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına yönelik soruyu yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, "Yeni bir anayasa yapmak, evrensel anayasa yapma mantığına ters ve aykırı bir durum. Türkiye'de ancak Anayasa değişikliği yapılabilir. Eğer bu değişikliği TBMM'de yakalamaları muhtemel nitelikli çoğunluk üzerinden yapmaya kalkarlarsa o Türk milletini yok saymak anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.