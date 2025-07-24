CHP Genel Başkanı Özel'den AKUT'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özel'den AKUT'a taziye ziyareti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri için AKUT Ankara Operasyon Merkezi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri için AKUT Ankara Operasyon Merkezi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllüsü Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Bayram Eren Arslan için AKUT Ankara Operasyon Merkezi'ne taziye ziyaretinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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