CHP Genel Başkanı Özel'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" 'Çanakkale geçilmez'... Bu söz, milletimizin iradesinin hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin tarihsel ilanıdır. Dünya tarihinin seyrini değiştiren Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere topraklarımızı düşmana teslim etmeyen tüm kahramanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum."