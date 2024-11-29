CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile Bir Araya Geldi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüşerek, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in durumunu gündeme getirdi. Özel, OHAL uygulamaları ve kayyum atamaları hakkında eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile görüştü

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Özel, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanan ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i Silivri Cezaevinde ziyaret ettiğini ve oradan geldiğini belirterek, "Kendisi bir haksız tutuklamaya karşı karşıya ve görevine kayyum atanmış durumda. Bunun OHAL durumundan kalmış bir uygulama olduğunu hepimiz biliyoruz. OHAL sırasında Fethullahçı terörüne karşı mücadele etme iddiasıyla alınan bu OHAL yetkisiyle çıkarılan bir kanun hükmünde kararname bulunuyor ama 2019-2024 arasında buradan alınan yetki ile 49 belediyeye kayyum atanmıştır. 2024'ten bugüne de Esenyurt ve Ovacık Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olmak üzere, toplam 7 belediyeye kayyum atanmış durumda ve bir yandan bu kayyum atanmasıyla birlikte bir yandan da iktidarın toplumun tepkilerini sürekli ölçtüklerini biliyoruz. Bunu Sayın Ahmet Özer ile de paylaştım. Esenyurt'ta yüzde 51 oyla kazandık Esenyurt'un yüzde 82'si buna karşı. AK Parti'nin oy verenleri de Ahmet Özer'e haksızlık yapıldığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti olarak muhalefette bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini hatırlatan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise, "Sadece siyasi partileri değil iş sendikalarını, işçi konfederasyonlarını da ziyaret ediyoruz. Biz de ev sahipliklerinden dolayı sıcak sohbetlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi ailesine selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile Bir Araya Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Politika
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