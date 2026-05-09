CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin, "Bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde, iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar." dedi.

Özel, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceğine yönelik soruya Özel, kendisinden böyle bir şey duymadığını söyledi.

Köksal ile görüşmediğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar aramış, telefon açılmamış. Ben aradığımda belki bir kere açılmadı, sonrasında kapanmış da olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım. Bunun dışında tabii bu kadar gün geçiyor, siyasette böyle iki gün çok uzun zaman. Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir bu işlerde, iddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Afyon'da insanlar belediyenin önünde toplanıyorlar, protestolar yapıyorlar, 'Oyumuzu başka partiye götürme' diye. Bir yandan da önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti'ye katılacağı yönünde burada çok şey konuşuluyor, bir yalanlama gelmedi."

Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da AK Parti'ye geçeceğinin konuşulduğunu ifade etti.

İlerleyen haftalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bu tapu boyutundan çok daha sarsıcı ve bir bakanın görevini sürdürmesine imkan vermeyecek ve bambaşka bir gündeme her şeyi taşıyacak bir iş olacak. Onu da hazırlıyorum. Akın Gürlek'in şahsıyla hiçbir işim yok, tanımam, görmem mümkün değil. Buradan söylüyorum, bu da kendisine dert olsun. Hiçbir iftirası, hiçbir yalan beyanı, hiçbir karalaması, hiçbir tehdidi ne yaparlarsa yapsınlar ölümden gayrı beni durduracak bir şey yok, bu ülkede iktidarı değiştirmeden de ölmeye niyetim yok. Bu kadar net söylüyorum."

Özel, CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Partinin eski genel başkanı ve yeni genel başkanını karşı karşıya getirmeye çalışan ve butlan olursa şu olur, bilmem ne olursa bu olur, ayıptır. Bu partide eski genel başkan dediğin Hikmet Çetin'dir, rahmetli Altan Öymen'dir, İsmet Paşa'dır, Bülent Ecevit'tir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Deniz Baykal'dır. Bir başkası yok. Delegenin salonda verdiği karar, vicdanıyla verdiği bir karar."

"Gelmez, geleceği varsa göreceği var"

"Mutlak butlan"ın gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Gelmez, geleceği varsa göreceği var, denemesi bedava. Bunu Erdoğan için söylüyorum. Bugün normal şartlarda gelmez. Aklı selim hiçbir hukukçu, zaten başvuru süresinin 3 ay olduğu, kişiler açısından olduğu, itiraz süreleri dolup mazbata verildikten sonra bunun iptalinin mümkün olmadığı, aksi takdirde seçim hukukunun alaşağı edildiği bir yerde, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir asliye hukuk mahkemesinden sizin partilerin kurultaylarını iptal edebileceğiniz bir şeyin önünü açarsınız ki bu artık siyasi partiler açısından hukuki güvenceyi ortadan kaldırır."

Özel, şöyle devam etti:

"Mutlak butlan gelirse ne olur, şu olur, bu olur. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri affetmez. Çok net. CHP parti kuracakmış da daha önce de net söyledim. Yedek parti var mı? Var ama mutlak butlana karşı değil kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP'nin kendisidir. Biz burada asla ve asla delegenin vermediği bir yetki veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız."

Hakkındaki fezlekelere ilişkin soru üzerine Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"Sıra bize çoktan geldi. Bu darbeye direneceksin, direnmek için her şeyi göze alacaksın. Başımıza neler geldi, şimdi anlatıp da yeniden annemi, babamı, eşimi, kızımı, ailemi üzmek istemem. O yüzden mecburen bunları göze aldık. Bu işin lamı cimi yok. Onun dışında ne yaparlarsa yapsınlar. Biz gücümüzü, kudretimizi anayasadan, iç tüzükten, dokunulmazlıktan değil, CHP'nin genel başkanı olmaktan alıyoruz. CHP'ye ve genel başkanına bir şey yapmaya kalkışmanın çok ağır bedelleri vardır. O bedeli göze alan buyursun gelsin."

Bir soru üzerine Özel, pazartesi günü parti teşkilatının saha çalışmasına başladığını, bu hafta sonu 81 ilde bütün milletvekillerinin görevde olacağını, seçim tarihinin belli olmadığını ancak CHP'nin bu anlamda hep sahada olacağını söyledi.

"Ben iki ay sonra seçim isterim"

Özel, seçim tarihine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ben iki ay sonra seçim isterim. Hemen şimdi gelirlerse peki ama geciktirdikçe bir kez bizim öyle bir seçime 'evet' diyeceğimizin bir garantisi yok. Onu bilsinler. 'Erken seçim olursa aday olurum' diye düşünüyorsa Erdoğan, 360'ı bulmak onun işi. Ben, şimdi seçim diyorum. 'Bir ay öne alayım, iki ay öne alayım, altı ay öne alayım aday olayım' hesaplarını yapıyorsa o hesabı yaparken denklemin içerisine beni katmasın."

Özel, "Ben 2027 Ekim'inde bir seçime niyetlenebileceklerini sezdiğimi söyledim. Ama 'Benim tercih ettiğim tarihtir.' falan demedim. 'O tarihe bir seçim kararına destek veririz.' demedim." dedi.

"Türkiye'deki bütün anneler hepimiz için çok değerli"

Bugün "Barış Anneleri"nin ziyaretine ilişkin soru üzerine Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize 'Anneler Günü'nden önce geldik, Kürt'ün de Türk'ün de annesinin gözünün yaşı dursun, barış olsun.' dediler. Biz de dedik ki 'Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor, desteğimiz devam ediyor.' Bu yola çıkarken bize 'komisyona girmeyin, kalkın' diyen oldu. Biz dedik ki, 'olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korkun.' Belli kriterler koyduk. O kriterlerin en başında da 'Şehit ailelerine, gazilere hesap veremeyeceğimiz bir yanlışın içinde olmayacağız.' dedik. Bugüne kadar da olmadık. Her tarafın hassasiyetini gözeterek Türkiye'nin terörden kurtulmasını, demokratikleşmesini, Kürtü'yle, Türkü'yle, Lazı'yla, Çerkez'iyle, Alevisi'yle, Sünnisi'yle bir bütün olarak, iç cephenin sımsıkı güçlü olduğu, Kürtlerin Türkiye'de de Suriye'de de Irak'ta da İran'da da ülkelerinin toprak bütünlükleri sağlanarak ve oralarda eşit yurttaşlar olarak var oldukları ve kanlarının akmadığı, annelerinin gözyaşı dökmediği bir şeyi bekliyoruz. Bunu da Anneler Günü'nde Türk anneleri için de Kürt anneleri için de söylüyoruz. Türkiye'deki bütün anneler hepimiz için çok değerli. Annenin gözyaşının rengi olmaz."