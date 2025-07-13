Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Özgür Özel'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Gidenler geri gelmez ama yeni analar ağlamaz. Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Gidenler geri gelmez ama yeni analar ağlamaz. Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz." dedi.

Partisinin Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Halk Buluşması"nda otobüs üzerinden partililere hitap eden Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen ve Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin kente önemli hizmetler yaptığını savundu.

CHP'nin belediye başkanları ve üyelerinin haksız yere hapse atıldığını iddia eden Özel, parti üyelerinin iftiraya maruz kaldığını öne sürdü.

Özel, seçime girildiği dönemde Adıyaman'dan pek umudunun olmadığını dile getirerek, "Allah biliyor ya Adıyaman'dan çok da umudum yoktu çünkü burası Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın yüzde 65 oy aldığı bir şehirdi. Rapor için gelen arkadaşlarımız, 'Adıyaman kararını çoktan vermiş. Abdurrahman Tutdere'yi belirlemiş. Anket yaptırmaya bile gerek yok.' diye dönüş yaptı." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine destek vereceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Silah bırakılıyor, CHP tarihsel tutarlılığı içerisinde 'Ona mı yarar, buna mı yarar?' demeden, bu millete yarar, anaların gözünün yaşını siler. Gidenler geri gelmez ama yeni analar ağlamaz. Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz. Terör biter, kardeşlik olursa kaçırmakta olduğumuz treni yakalayabiliriz. Avrupa Birliği parçası ve tam üyesi olabiliriz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem kalkınmak için hem ülkenin gelişmesi için doğru dış politika için bir daha savaşlar olmaması için bu süreçte kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden, ona buna yarar demeden, canıgönülden barışı, kardeşliği istiyor, omuz omuza bu ülkeyi kalkındırmak için süreci destekliyoruz. Sürekli 'Biz ve onlar.' diyenler, evet açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük, beka sorunu var."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Politika
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