Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?

Oteldeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak

İki ilden kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı

AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı

CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Areda Survey'in 21-23 Mart 2025 tarihlerinde yaptığı araştırmaya göre; CHP Genel Başkanlığı için katılımcıların yüzde 35,2'si Özgür Özel'i tercih etti. Aynı ankette tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'dan yanan kullananların oranı ise yüzde 28 oldu.

Areda Survey, 21- 23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

ÖZGÜR ÖZEL ÖNE ÇIKTI AMA...

Anketten çıkan sonuca göre; katılımcıların yüzde 35.2'si, CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel'i destekledi. Son dönemlerde partinin başına geçeceği konuşulan bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'lik bir destekle ikinci sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

YAVAŞ VE İNCE DE LİSTEDE

Ankette üçüncü sırayı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı. Yavaş, yüzde 11.9'luk bir oranla öne çıkarken, dördüncü sırada Muharrem İnce bulunuyor. İnce, yüzde 9.9'luk destek aldı.

Ankette öne çıkan diğer isimler şöyle;

  • Mustafa Sarıgül: Yüzde 6,7
  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 2,6
  • Ali Mahir Başarır: Yüzde 2,2
  • Murat Karayalçın: Yüzde 1,4
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

akapelilerin oy kullandığı bir anket gibi duruyor.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

bu CHP liler bile akp ye suç atıyor bu anketi kesin AKP'li yapmıştır diye neyin kafasını yaşıyorlar anlamış değilim

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Anketi Akpliler yapmış aD:ASDAS:D

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Sarıgülün 6,7 oy aldığı anketin ne kadar elit bir kesim içinde yapıldığı belli oluyor zaten. Anketi Akpliler arasında yapmışlar anlaşılan.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Mansur hariç Chp'nin tüm adaylarını topla Ak partinin sıradan bir ilçe başkanı kadar bile karizmaya, etkinliğe sahip değiller garip çok garip

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yüzde 20'si Akp'lilerdir, yüzde 8 Chp seçmenidir :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

CHP için sayısız kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitmiştir. CHP'nin başına tekrar Kılıçdaroğlu'nun gelmesi kolay bir lokma olduğundan çoğu çevreler tarafından istenilen bir durum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title