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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda konuştu:

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- "CHP bir şey söylüyorsa doğruları söylüyordur. Doğruları, halkın çıkarlarını savunuyordur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP bir şey söylüyorsa doğruları söylüyordur. Doğruları, halkın çıkarlarını savunuyordur." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde düzenlenen 9 Eylül Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Türkiye'nin gelişmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

CHP'nin dünyanın nadir ve saygın partilerinden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bize oy vermeyen vatandaş da biliyor ki, CHP bir şey söylüyorsa doğruları söylüyordur. Doğruları, halkın çıkarlarını savunuyordur. Herkesin emeğin hakkını veren ve herkesi kucaklayan bir partidir. CHP'nin böyle bir özelliği var. CHP'li olmak bizim için şereftir, onurdur ama bir görevimiz var. CHP olarak bütün il ve ilçe binalarımız halka açık olmalı. Halk gelip orada derdini anlatmalı. Çözüm varsa söylemeli. Çözüm üretemiyorlarsa mutlaka bize söylenmeli. Bu ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur."

Kılıçdaroğlu, hep birlikte ülkenin sorunlarını çözeceklerini dile getirerek, "Asla umutsuz olmayın. Umutsuzluk bizim kitabımızda yoktur. Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Hiç kimseyi ayırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. CHP olarak herkesi kucaklıyoruz. Herkesin başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

CHP'li Muharrem İnce de partisinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, böyle bir günde partisini yalnız bırakmadığını söyledi.

Programda, CHP'nin kuruluş yılına özel hazırlanan belgeseller izletildi, dans ve havai fişek gösterisi sunuldu ve konser düzenlendi.

Kaynak: AA
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