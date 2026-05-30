Kılıçdaroğlu: Önce CHP, sonra Türkiye arınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu parti, mandacılara karşı 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin partisidir. Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programına katıldı.

İstinafın CHP kurultay davası kararı sonrası ilk kez partiye gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclis'in çatısı altında 'rüşvet poşeti' iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve CHP'ye düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Kapatma olursa yedek parti hazır." diyenler olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi bilsinler, CHP devlete istikamet çizen bir partidir. CHP, ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasiyi savunanların partisidir. Hiçbir CHP'li, çift ajandalı değildir. Bu parti, mandacılara karşı 'Ya istiklal ya ölüm' diyenlerin partisidir. Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak."

CHP'yi hukukla, ahlakla temizlerken, bir an bile milletin dertlerini unutmayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz, bu karanlığı yırtıp atacağız." ifadesini kullandı.

"Bin selam olsun aydınlık geleceğimize"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, ülkeye demokrasi getirmek için omuz omuza yürüdükleri ve bundan sonra da adalet yolunda beraber yürüyecekleri milyonlara selam gönderdiğini söyledi.

Halkla kurdukları dostluk köprülerinin ve demokrasi birliğinin, Türkiye'nin çimentosu olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Selam olsun Türkiye'nin asıl sahiplerine. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtülü bacılarımıza selam olsun. Apartman görevlisi kardeşlerime, kağıt toplayıcısı yoldaşlarıma, umudumuz olan kadınlarımıza, emeklilerimize ve tüm emekçilere selam olsun. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mücadelemize bin selam olsun. Bin selam olsun aydınlık geleceğimize."

Kılıçdaroğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını sömürenlere, sokakları zehirleyen uyuşturucu baronlarına ve mafyaya seslendiğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende olduğu müddetçe size asla geçit vermeyeceğiz. O çaldığınız milyar dolarları bu milletin kasasına geri getireceğim. Korkmuyorum, sizden korkmayacağız. Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum." şeklinde konuştu.

"Yanımda mısınız?" diye soran Kılıçdaroğlu'na alandaki partililer "Evet" diyerek karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesinin CHP, bu iradenin sarsılmaz ve sönmez ruhunun ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu dile getirdi.

Bugün o kurucu iradeye canları pahasına sahip çıktıklarını ve o ebedi ruhu içlerinde şerefle, gururla taşıdıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizin etrafı bir ateş çemberiyle sarılmışken, Mustafa Kemal'in koltuğundan dünyaya, yedi düvele sesleniyoruz, devletimizin üniter yapısı ve milletimizin sarsılmaz bütünlüğü Kurtuluş Savaşı'nda nasıl çelikten bir yumruk olup tepenize indiyse bugün de aynı inançla karşınızdayız. Doğu Akdeniz'de, kuzeyde, güneyde, Batı Trakya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve kanımızı akıttığımız, şehit verdiğimiz bütün topraklarda devletimizin ve milletimizin çıkarları, partimizin sarsılmaz ve tavizsiz tüzüğüdür. Gönül bağı kurduğumuz kardeşler sofrasında, buluştuğumuz mazlum milletlerle bu coğrafyada emperyalizme asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kardeşlik projesini, koltuklarını korumanın pazarlığını yapmak için değil, ülkeye ve halka borçlarını yerine getirmek için desteklediklerini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP dimdik ayaktadır, yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır. Buradan, 2023 yılında bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getirmek için omuz omuza verdiğimiz bütün ittifak partilerine, o ittifakın yürekli liderlerine ve daha da önemlisi Halil İbrahim soframıza icabet etmiş, gönül vermiş on milyonlarca vatan evladına bin selam olsun. Bizim kurduğumuz o helalleşme ve demokrasi köprüsü, bu ülkenin teminatıdır.

On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, biz geleceği de inşa edeceğiz. Bu ülkenin tüm namuslu evlatlarını bir araya getireceğiz. Ahlakın ve dürüstlüğün sarsılmaz kalesi olarak bu anlayışı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir genç geleceğinden korkmayacak. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk aziz milletim. Umutsuzluğu çöpe atın, güneşli günler çok yakın. Korkmayın kardeşlerim, masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşanlara da göz yummayacağız. Masum belediye başkanlarımız için mücadeleye başlıyoruz. Yolumuz aydınlık olsun, yolumuz adalet olsun. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde durmak yok, yorulmak yok."

Notlar

2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, 12. kattaki makam odasına geçerek çalışmalarına başladı.

Kılıçdaroğlu, kürsüye Nazım Hikmet Ran'ın "Yürümek" adlı şiiri eşliğinde çıktı. Partililer bu sırada "Hak, hukuk, adalet" sloganı attı.

CHP Genel Başkanı, konuşmasının ardından gökyüzüne beyaz güvercinler bıraktı. Vatandaşlara kırmızı ve beyaz karanfil dağıtan Kılıçdaroğlu, ardından makam odasına çıktı.

Genel Merkeze gelen partilerce, Kılıçdaroğlu'na kurbanlık hediye edildi.

