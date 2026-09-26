Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bolu'da borsa yolsuzluğu ve manipülasyonu eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bolu Abant kampındaki CHP Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunların bir kenara bırakılacağını, CHP'nin borsa yolsuzluğu ve manipülasyonu eleştirecek parti olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir." dedi.

Bolu Abant kampı kapsamında düzenlenen CHP Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, parti olarak ahlaki üstünlüğe sahip olduklarını belirterek, bu üstünlüğü koruyarak, yerinde eleştiri yaparak ve çözüm önerileri getirerek halka güvenlerini yeniden iletmek zorunda olduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, parlamentoda, evlerde, mahallelerde, sokaklarda seslerinin çıkacağını dile getirerek, "Türkiye'nin saygınlığını ve büyüklüğünü, bölgedeki ve dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız. Sıradan bir ülke olmadığımızı, Milli Kurtuluş Savaşı verdiğimizi her yerde dillendireceğiz. Kimseye boyun eğmediğimizi, hiçbir egemen gücün karşısında eğilmediğimizi, hiçbir büyük gücün bölgedeki taşeronu olmadığımızı her yerde her zaman dillendireceğiz." diye konuştu.

CHP'nin sıradan eleştiri yapan bir parti olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir. Bu yapılmadığı zaman karşısına çıkan en ciddi partinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu da hiç kimse unutmamalıdır."

Kılıçdaroğlu, zaman değişirken yolsuzlukta da yol ve yöntemin değiştiğini bildirerek, "Dijital çağa girdik. Yolsuzluklar da artık dijital çağın gerektirdiği şekilde, yöntemlerle yapılmaya başlandı. Şimdi önümüzde ne var? Borsa yolsuzluğu. Manipülasyon. Bunu en sağlıklı ve en tutarlı şekilde eleştirecek partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kimse bunu unutmasın." ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA
Bu haber 94 sitede yayınlandı.
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor

Galibiyet sevinçleri kursaklarında kaldı!

Gaziantep’te mide bulandıran manzara! 2 kamyon dolusu ürüne el konuldu

Gastronomi şehrinde mide bulandıran manzara! Tam 2 kamyon

Türkiye-Fransa maçında herkesi kandıran Ester fotoğrafı! Gerçek bambaşka çıktı

Geceye damga vuran görüntü! Yer yerinden oynadı ama gerçek başka çıktı
OpenAI'dan çarpıcı itiraf: Yapay zeka ajanları 53 olayda ChatGPT kullanıcılarının görüntüsünü başka yere aktardı

Yapay zeka ajanları sınırı aştı! OpenAI 53 olayı itiraf etti
Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor
Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi