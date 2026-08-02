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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar’da nikah törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avcılar’da nikah törenine katıldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı.

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir salonda düzenlenen Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte çiftin nikahına şahitlik yapmak için sahneye davet edildi. Kılıçdaroğlu, "Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı' anonsu ile geldi. Nikaha ezan okununca ara verildi. Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, "Önce damadın ayağına bas" uyarısı yaptı. Nikahın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğünden ayrıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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