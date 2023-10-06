CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmaris'te Yerel Medya Çalıştayı'na katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Marmaris'te düzenlenecek Yerel Medya Çalıştayı'nda yerel basının sorunları ele alınacak.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris Belediyesi ve basın meslek örgütlerinin katkılarıyla 3. kez düzenlenen "Anadolu Buluşması - Yerel Medya Çalıştayı" bugün başlayıp 8 Ekim'de sona erecek.

Çalıştay kapsamında 60'a yakın şehirden 300 civarında gazeteci Marmaris'te bir araya gelecek.

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekilleri, basın meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılacağı çalıştayda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaparak Anadolu'dan basın temsilcileriyle buluşacak.

Yarın 10.00'da başlayacak oturumlarda Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun basın meslek örgütleri adına konuşma yapacak.

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde ise "radyo televizyon yayıncılığı ve denetimi, televizyon gazeteciliği, Avrupa'da yerel basın işleyişi, gazetecilerin örgütlenmesi, Basın Yasası, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kadın ve yazarlık, internet gazeteciliği, yüksek trafikli sitelerin yönetimi ve alternatif gelir kaynakları, fotoğraf ve videolarda manipülasyon seçim dönemini nasıl etkiledi" konu başlıkları tartışılacak.