CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen Ormanı'nda ağaç kesilen bölgeye ziyarette bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 milletvekiliyle birlikte Akbelen Ormanı'nda ağaç kesilen bölgeye ziyarette bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, gözaltına alınan protestocuların serbest bırakıldığını belirtti ve Akbelen'e sahip çıkacaklarını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Akbelen Ormanı'nda ağaç kesilen bölgeye yaptıkları ziyarete ilişkin; "Beraberce Jandarma barikatının ardındaki doğa katliamı yapılan alana gittik. Oradaki korkunç katliamı gördük, 3 protestocunun gözaltına alındığını öğrendik. Kısa bir süre sonra gözaltına alınan protestocu arkadaşların 2'si serbest kaldılar. Akbelen müdafaası, vatan savunmasıdır. Orada, bu duyguyla yer aldık. İşte bu duygularla; 'Akbelen vatandır' diyoruz. Akbelen'e sahip çıkacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 milletvekiliyle birlikte bugün termik santral alanının genişletilmesi için Akbelen Ormanı'nda ağaç kesilen bölgeye gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, bugün Twitter hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akbelen ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Erdem, Twitter hesabından ziyarete ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video da yayınladı. Erdem'in açıklaması şöyle:

"Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilimiz ile Akbelen'deyiz. Akbelen'de 4 ayrı Jandarma kontrol noktasından geçerek toplanma bölgesine vardık. Genel Başkanımız tüm köylülerimizi dinledi. Bölge halkıyla dayanışmamızı ifade etti. Akabinde, bize madende rehberlik edecek köy halkından bir ablamızdan bilgi almak üzere bir minibüse geçtik.

"AKBELEN MÜDAFAASI, VATAN SAVUNMASIDIR. ORADA, BU DUYGUYLA YER ALDIK. İŞTE BU DUYGULARLA; 'AKBELEN VATANDIR' DİYORUZ. AKBELEN'E SAHİP ÇIKACAĞIZ"

O sırada, İstanbul Milletvekilimiz Suat Özçağdaş, 'Genel Başkanımızın maden sahası yapılmak istenen bölgeye gideceğini' anons etti. ve beraberce Jandarma barikatının ardındaki doğa katliamı yapılan alana gittik. Oradaki korkunç katliamı gördük, 3 protestocunun gözaltına alındığını öğrendik. Kısa bir süre sonra gözaltına alınan protestocu arkadaşların 2'si serbest kaldılar. Akbelen müdafaası, vatan savunmasıdır. Orada, bu duyguyla yer aldık. İşte bu duygularla; 'Akbelen vatandır' diyoruz. Akbelen'e sahip çıkacağız."