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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sağlık hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Malatya'da yaptığı açıklamada, halkın nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetlerine ulaşabileceği bir sistem kuracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Halkımız için öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri, sonrasında da tedavi hizmetleriyle hepimizin sağlıkla hayatına devam edebileceği bir sistem kuracağız." dedi.

Şahbaz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın büyük yaralar aldığını söyledi.

Kentin yaralarının halen sarılamadığını, aile hekimlerinin kiraladıkları binalarda birinci basamak sağlık hizmeti vermeye çalıştığını belirten Şahbaz, "Bugün 18 ay geçmesine rağmen halen eczaneler, aile sağlığı merkezleri konteynerlerde hizmet vermek zorunda kalıyor." diye konuştu.

Halkın ulaşabileceği nitelikli, ücretsiz eşit hizmet alabileceği hastaneler yapacaklarını bildiren Şahbaz, şunları kaydetti:

"Herkes yürüyerek bu sağlık hizmetlerine ulaşabilecek. Biz CHP olarak şunu vadediyoruz. Tüm Türkiye'de herkesin eşit şekilde yararlanabileceği nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmetleri... Katkı payı, muayene, katılım payı alınmayan, ilaç ödeme ücreti ödemek zorunda kalmadığımız bir sağlık sistemini hayata geçireceğiz. Malatya maalesef yaşanılamaz hale gelmiş durumda. Burada tozdan konuşamaz durumdayız. Bu kadar sağlıksız koşullarda deprem sonrası enkaz yıkımlarıyla asbest riski hesaplanmadan yapılan enkaz yıkımlarıyla toz bulutları altında boğulan bir şehirle, bölgeyle karşı karşıyayız. Halkımız için öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri, sonrasında da tedavi hizmetleriyle hepimizin sağlıkla hayatına devam edebileceği bir sistem kuracağız. "

Şahbaz'a CHP İl Başkanı Barış Yıldız ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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