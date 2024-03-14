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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık emekçileri iş güvencesi altında kadrolu çalışmalı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin iş güvencesi altında kadrolu çalışması gerektiğini belirterek, 'Tek kalemde emekliliğe yansıyacak bir temel maaş sistemi uygulanmalıdır.' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin iş güvencesi altında kadrolu çalışması gerektiğini belirterek, "Tek kalemde emekliliğe yansıyacak bir temel maaş sistemi uygulanmalıdır." dedi.

Şahbaz, parti genel merkezinde, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Halkın sağlık hakkının görmezden gelindiği, hızla ticarileşen bir devlet anlayışının olduğunu öne süren Şahbaz, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına terk edildiğini söyledi.

"Yanlış ilaç fiyatlandırma politikaları" nedeniyle pek çok ilacın piyasada bulunamadığını ifade eden Şahbaz, ilaçta katkı payı ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamı dışına çıkartılan ilaçlara ödeme yapmak zorunda kalan vatandaşların ilaca ulaşamadıklarını savundu.

CHP'li Şahbaz, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yasalaşan son mevzuatın, ilaçların ruhsatlandırılmasında halk sağlığını tehdit eden maddeler içerdiğini, maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuru hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Şahbaz, "sağlıkta şiddetin olağanlaştığını" vurgulayarak, "Sağlıkta şiddet, beş dakikada bir hasta muayene etme zorunluluğu, yoğun hasta yükü, malpraktis (hatalı tıbbi uygulama) davaları, güvencesiz çalışma, yetersiz kadrolarla artan iş yükü, nöbetler, mobbing (yıldırma), hekimleri ve sağlık emekçilerimizi canından bezdirmektedir." ifadesini kullandı.

Yoksulluğun, sağlık emekçilerini de etkisi altına aldığını dile getiren Şahbaz, "Hekimler ve sağlık emekçilerimiz iş güvencesi altında kadrolu çalışmalı, tek kalemde emekliliğe yansıyacak bir temel maaş sistemi uygulanmalıdır. Emeklilikte yoksulluk sınırı üzerinde bir maaş ile sosyal güvenlik kurumları arasındaki uçurumlar kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Tıp fakültesi ve uzmanlık eğitimi kontenjanlarının azaltılması gerektiğini kaydeden Şahbaz, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetindeki sağlık çalışanlarının iş güvenceli olarak çalıştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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