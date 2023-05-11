CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Seçim kampanyasında, Büyükşehir Belediye Başkanı; büyükşehrin bütün imkanlarını kullanıyor. AK Parti adayları için kullanıyor… Belediye başkanlarımız… Seçim döneminde onları ilçelerde, köylerde görüyoruz. Tabii onlar için de iyi bir fırsat oldu, şehri gezme imkanları oldu. Şehrin nasıl yıkıldığını ve ilçelerin de ne durumda olduğunu görme imkanları oldu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, DEVA Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. İbrahim Gezer ile CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti İl Başkanları ve milletvekili adaylarıyla birlikte; açıklama yaptı. Ağbaba, şunları söyledi:

"SİYASETİN SEVİYESİ GİTTİKÇE DÜŞÜYOR"

"Seçim kampanyasından öte bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isteriz. Montaj videoların havada uçuştuğu, yalanların çokça kullanıldığı; adeta bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız. Siyasetin seviyesi gittikçe düşüyor. 'Hiç olmaz', 'bu da mı olur' dediğimiz görüntülerle karşı karşıyayız. İttifakla ilgili 2019'da yoğunlaşan bir kampanya var. 'Kiminle ittifak yapıyorsunuz' diyorlar, bizim ittifakımız burada. Biz; Demokrat Parti ile, Gelecek Partisi ile, Saadet Partisi ile, DEVA Partisi ile ittifak yapıyoruz. Bu ittifakımızı önümüzdeki dönemde sürdürmeye kararlıyız.

"LİYAKATSİZLİK ÖLDÜRÜR"

Liyakatin ne kadar hayati ve önemli olduğunu deprem döneminde bir kez daha gördük. Liyakatsizlik öldürür. Malatya ve Türkiye'deki kurumlar doğru yönetilmiş olsaydı, enkaz altında insanlar soğuktan bağıra bağıra, çığlık ata ata ölmeyecekti. Birileri bugün, 'iyi ölü defnettik' diye övünürken, maalesef enkaz altında insanların nasıl kaldığını bazıları sorgulamıyor. Malatya iyi ölü gömdüğü için övündüğü bir noktaya gelmiş durumda. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı sağ olsun bütün Türkiye'de bir marka oldu.

Bugün seçim kampanyasında, Büyükşehir Belediye Başkanı; büyükşehrin bütün imkanlarını kullanıyor. Kim için kullanıyor? AK Parti adayları için kullanıyor. AK Parti adaylarına, büyükşehir sponsorluk yapıyor. Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi sponsorluk yapıyor. ve yoğun çalışma içindeler.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA SPONSORLUK YAPIYOR"

Anlaşılıyor ki kamuoyunda AK Parti ile ilgili çok olumlu kanaatler oluşmuyor. Belediye başkanlarımız depremde göstermedikleri hızı ki sokağa çıkmamışlardı, seçim döneminde onları ilçelerde, köylerde görüyoruz. Tabii onlar için de iyi bir fırsat oldu, şehri gezme imkanları oldu. Şehrin nasıl yıkıldığını ve ilçelerin de ne durumda olduğunu görme imkanları oldu. Seçim aslında bir hayra da vesile oldu. Yeşilyurt, Battalgazi ve Büyükşehir Belediye Başkanları… Şehri tanıma fırsatı… Depremin bir sonucu da bu."

"MALATYA'YI HEP BİRLİKTE İMAR EDİP, AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

İttifakımızla birlikte iyi sonuçlar alacağız, milletvekili sayımızı üçe çıkarmayı hedefliyoruz. Göreve geldiğimiz gün Malatya'nın dinamikleri, meslek örgütleri, mimarları, mühendisleri ve esnafıyla birlikte yapacağız, bu işi.

Bazı ahlaksızlar gibi depremi fırsata çevirmeyeceğiz. Depremden rant devşirenlerin önüne geçeceğiz. Konteyner yapan müteahhitle beraber geliyor bakanlar. Maalesef iş verecekleri müteahhitle geliyorlar. Depremi adeta fırsata çevirmiş durumdalar. Buna izin vermeyeceğiz. Hep beraber Malatya'yı imar edeceğiz ve ayağa kaldıracağız."

"SEÇİME GİDİYORUZ SAVAŞA DEĞİL"

Ağbaba, "Geçen gün gezerken bir resim gördük, şaşırdık. Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri üniforma ve bir güneş gözlüğüyle poz vermiş. Arkadaşlar biz seçime gidiyoruz savaşa değil. Bu savaş pozu, kiminle savaşıyorsun? Oy versin vermesin biz herkesle kardeşiz" diye konuştu.