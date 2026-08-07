Haberler

CHP'li Erbay: Her Şey İktidar Olmak Değil, CHP Üyeliği İnanç İster

CHP'li Erbay: Her Şey İktidar Olmak Değil, CHP Üyeliği İnanç İster
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Bilecik'te yaptığı açıklamada partinin köklü geçmişine vurgu yaparak, üyeliğin inanç, emek ve yürek gerektirdiğini söyledi. Uzun süredir iktidar olamadıklarını ancak her şeyin iktidar olmak olmadığını belirten Erbay, iktidara gelmeleri durumunda güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracaklarını ve etnik kimlik, yaşam tarzı ile inanç eksenli siyasetten uzak duracaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Bilecik İl Başkanlığı ziyaretinde bir açıklama yaparak, "Biz çok uzun süredir hiç iktidar olamadık, her şey iktidar olmak değil. CHP üyesi olmak inanç ister, emek ister, yürek ister. Bu inanç, bu emek, bu yürek bizde olduğu sürece gerisi teferruattır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Parti binasının önünde partililer tarafından karşılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay'nın boynuna 'Keyfiye' takıldı. Ardından bir açıklama yapan Erbay, "CHP dünyanın en eski, en köklü partisidir. CHP mazlum ülkelerin örnek aldığı bir partidir. CHP demokrasi partisidir, insan hakları partisidir, sosyal devlet partisidir. CHP halkın egemenliğini esas alan bir partidir. CHP üyesi olmak inanç ister, emek ister, yürek ister. Bu inanç, bu emek, bu yürek bizde olduğu sürece gerisi teferruattır arkadaşlar" dedi.

"Biz çok uzun süredir hiç iktidar olamadık, her şey iktidar olmak değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay konuşmasının devamında, "Bakın arkadaşlar, biz çok uzun süredir hiç iktidar olamadık. Her şey iktidar olmak değildir. CHP iktidar olmadan birçok yaptı. İllaki bir şeyler yapmak için iktidar olmamız gerekmiyor. CHP kurulalı 103 yıl oldu. 103 yıl önce kurulup da hayatına, işlerine devam ettiren 4-5 partiden birisiyiz biz. İktidar olursak mutlaka güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız. Bunun dışında etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyasetten uzak kalacağız. Yani siz etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç eksenli siyaset yaparsanız işte böyle bunun gibi birleştirici olamazsınız. Halkı ayrıştırırsınız, halkı kutuplaştırırsınız, halkı bölersiniz. Bunun önüne alacağız. Yani işimiz kolay değil ama azmimiz var, kararımız var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Törene damga vuran "ahbap çavuş" çıkışı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var