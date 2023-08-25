CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Sputnik Türkiye'deki grevde gazetecilere destek verdi

HABER: NİSANUR YILDIRIM / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye'de süren grevin 8. gününde ajansın Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Uyar, " Türkiye'de emek hareketi, emek sınıfı, işçi sınıfı, emeğiyle geçinen yurttaşlar çok zor günlerden geçiyor. Belki Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır koşulları altında yaşamaya çalışıyorlar. Bir hayatta kalma savaşının içerisindeler. Ümidimiz emek ve işçi sınıfının örgütlenmesini, dayanışmasını, bir aradalığını arttırarak bu işten kazanımla ayrılması ve hak ettikleri insan onuruna uygun bir yaşamı kurmaları" diye konuştu.

TGS, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 8. gününde devam ediyor.

CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, grevin 8'inci gününde gazetecileri Ankara'da ziyaret ederek destek verdi. Uyar, şunları söyledi:

"ONLARIN SÜREÇLERİNİN, OLUMLU BİR ŞEKİLDE KAZANIMLA SONUÇLANMASI İÇİN TÜM İNİSİYATİFİ ALACAĞIZ"

"Sputnik çalışanı, basın emekçisi arkadaşlarımızın grevlerinde 8. günü. Biz de bugün onların yanında olmak ve bir dayanışma sergilemek istedik. Meseleleri, yaşadıkları sorunları birinci ağızdan, kendi ağızlarından dinledik. Onlara nasıl faydalı olabiliriz, onların çözümüne nasıl katkı sunabiliriz, bunların cevabını aradık. Elimizden geleni yapacağız. Onların süreçlerinin, olumlu bir şekilde kazanımla sonuçlanması için tüm inisiyatifi alacağız. Bugün bir tane grev alanındayız ama ülkenin yaşadığı ekonomik koşullar nedeniyle ülkenin dört bir yanında ekmek, emek mücadelesi veren binlerce insan var. Her yerde ve mecrada elimizden geldiğince onlarla yan yana olmaya, dayanışma sergilemeye çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Umarız bu ekonomik kriz ortamı, emekçileri, emeğiyle geçinen yurttaşları, bugün özelinde basın emekçilerini daha fazla hırpalamadan son bulur ve yaşam koşullarını daha olağan noktalara çeker diye düşünüyorum.

"GREV SAYILARI DA ÇOK FAZLA OLUYOR. SİYASİ PARTİLER, EMEK VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BURALARA YETİŞME NOKTASINDA EKSİK DE KALIYOR OLABİLİRLER"

Ülkenin ekonomik koşulları, içinde bulunduğumuz çıkmazlar, iğneden ipliğe, her gün her şeye zam yağmurunun ortasında… Dolayısıyla bu işin faturası da ağır oluyor. Mağduriyetleri de çok yüksek oluyor. Grev sayıları da çok fazla oluyor. Emek, hak arayışları da çok fazla oluyor. Siyasi partiler, emek ve sivil toplum örgütleri buralara yetişme noktasında eksik de kalıyor olabilirler. Biz olabildiğince mesaimizi, buralardan eksiltmeden, mücadelemizi yükselterek yetişmeye ve bir çare olmaya çalışacağız.

"ÜMİDİMİZ EMEK VE İŞÇİ SINIFININ ÖRGÜTLENMESİNİ, DAYANIŞMASINI, BİR ARADALIĞINI ARTTIRARAK BU İŞTEN KAZANIMLA AYRILMASI VE HAK ETTİKLERİ İNSAN ONURUNA UYGUN BİR YAŞAMI KURMALARI"

Türkiye'de emek hareketi, emek sınıfı, işçi sınıfı, emeğiyle geçinen yurttaşlar çok zor günlerden geçiyor. Belki Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır koşulları altında yaşamaya çalışıyorlar. Bir hayatta kalma savaşının içerisindeler. Kısa vadede bunun bir çözümü olur mu, 21 yıllık bir iktidarın ülkeyi getirdiği nokta ortada. Çok kısa vadede buralardan kurtulabilir miyiz, doğrusu bunun cevabını öngöremiyoruz. Ama ümidimiz emek ve işçi sınıfının örgütlenmesini, dayanışmasını, bir aradalığını arttırarak bu işten kazanımla ayrılması ve hak ettikleri insan onuruna uygun bir yaşamı kurmaları."