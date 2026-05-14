CHP'li Gökçen: 'Ölünün hatırasını, kadının onurunu, insanın haysiyetini hedef alan düzeni değiştireceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Biz, ölünün hatırasını, kadının onurunu, insanın haysiyetini hedef alacak kadar düşmüşlerin bu düzenini değiştireceğiz." dedi.

Gökçen, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin hazırladığı "İfade Özgürlüğü Raporu"nun nisan ayı detaylarını paylaştı.

Raporda, "ifade ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların sürdüğünü, hukuka uygun olarak başvurulması gereken tüm tedbirlerin iktidarın tercihlerine göre şekillendiğini" tespit ettiklerini aktaran Gökçen, iktidarın basın ve haber alma hürriyetinin önüne geçmek için tedbirler alarak Anayasa'yı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Basın ve muhalefet için büyük bir baskı iklimi oluşturulduğunu iddia eden Gökçen, tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gökçe Gökçen, CHP'li kadın siyasetçilerin cinsiyetçi ve iğrenç bir dille, asılsız ve belirsiz mahalle dedikodularıyla hedef alındığını öne sürerek, "Herkes duysun, herkes bilsin, genç kadınları siyasetten bu şekilde uzaklaştıramayacaksınız. Tüm kadın arkadaşlarımın haysiyeti, bu iğrenç zihniyeti başlarına yıkacak kadın dayanışmasına emanettir. Biz, ölünün hatırasını, kadının onurunu, insanın haysiyetini hedef alacak kadar düşmüşlerin bu düzenini değiştireceğiz."