CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İmamoğlu'nun online toplantı görüntülerine tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin yetkili isimleriyle yaptığı online toplantı görüntülerine ilişkin, 'Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin yetkili isimleriyle yaptığı online toplantı görüntülerine ilişkin, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız" dedi.

CHP'li Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, MYK toplantısında, ekonomideki gelişmelere ve zamlara karşı çıkmak amacıyla almış oldukları ve bundan sonra alacakları tedbirleri gözden geçirdiklerini söyledi. Öztrak, "Bildiğiniz gibi 81 il başkanımız bu zamları protesto etti. Basın toplantılarıyla bu zamlara karşı çıktık. Ayrıca 'Mutfaklar yanarken milletimize kemer sıktıranlar saraylarında sefa sürerken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapmamalı' dedik. Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırma kararını da almıştık. Bundan sonra da zamma, zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Milletimizin sesi olmaya, bu gidişe dur demeye devam edeceğiz. Ayrıca bugünkü toplantımızda pazartesi günü eksik kalan bazı illerimize ve ilçelerimize de atamalar yaptık" dedi.

'CHP, GEMİSİNİ LİMANA HASARSIZ YANAŞTIRMAYA KARARLI'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin, 'CHP'de değişiklik tartışmaları devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partinin ileri gelen isimleriyle internet üzerinden toplantı düzenledi. Bu toplantının görüntüsü de sızdırıldı. Toplantıya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? Genel merkezin bu toplantıya bakışı nedir? Genel merkezin bu toplantıdan haberi var mıydı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam, zulüm altında inlerken 'Zoom' konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve MYK, yüz yıllık CHP, gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de 'Genel merkezin haberi var mıydı?' şeklinde bir soru vardı; hayır haberimiz yoktu."Öte yandan CHP, pazar günü saat 13.00'te Parti Meclisi'ni toplama kararı aldı. (DHA)