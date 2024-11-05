Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da kayyum atamalarına karşı yaptığı açıklama sonrası baygınlık geçirdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Batman'da kayyum atamalarına karşı bir açıklama yaptı. Zeybek, açıklamasını bitmesinin ardından baygınlık geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Batman'da, İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının yankıları devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve partililer, Batman'da DEM Partililer bir araya gelerek, belediyeye kayyum atanması ile ilgili açıklamada bulundu. Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı. Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı. Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı baygınlık geçirdi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"

 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

Resmi Gazete'deki karar sonrası binlerce kişi sokağa indi
İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti

İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Sarıyer, Maltepe, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu mu? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaş zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ay zam tahminleri! Gizli Bahçe CANLI izle! 5 Kasım Salı Gizli Bahçe SON BÖLÜM full HD NOW TV 3. bölüm tek parça izleme linki! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 23. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Serik, Kepez 5-6 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.