CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni takdim etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"ni makamında takdim etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'ın imzasıyla CHP'li Belediye Başkanlarına "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi" gönderildi. Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ederek belgeyi kendisine teslim etti.

Nazlıaka, CHP'li Belediyelerin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesini (ILO 190) uygulayacaklarını duyurdu. Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin emekçiden ve eşitlikten yana tavır alan politikalarını yakından takip ettiklerini belirterek, politika belgesindeki maddelerin önemini anlattı. Yavaş ise zaten şiddetle mücadele konusunda çok net bir tutumlarının olduğunu vurguladı ve bazı örnekler verdi. Yavaş, politika belgesi için Nazlıaka'ya teşekkürlerini iletti.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK TÜM DÜZENLEMELERİ ESAS ALIRIZ"

Politika belgesinde, CHP'li Belediyelerin yükümlülükleri şöyle sıralandı:

"İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alırız. Her türlü ayrımcılığın karşısında dururuz. Bu anlayışla, Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve veri toplamayı kabul ediyoruz. Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinden sayacağız. İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışanı gözeteceğiz. Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında, adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz ve gerekli her türlü tedbiri alarak gerekli adımları ivedilikle atacağız. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edeceğiz. Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde, hukuki ve/veya psikolojik destek sağlayacağız. Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü etkinliklerine katılan kadın üyelere -işi aksatmamak kaydıyla- idari izin vereceğiz."