CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, belediyeleri orman yangını riskine karşı uyardı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akdeniz iklim sisteminde yer alan kentlerdeki belediyeler başta olmak üzere tüm belediyelere orman yangını riskine karşı tedbir almaları yönünde yazı gönderildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akdeniz iklim sisteminde yer alan kentlerdeki belediyeler başta olmak üzere tüm belediyeleri orman yangını riskine karşı uyardı. Akın, "Her ne kadar doğrudan sorumluluk alanınızda olmasa da kentlerinizde çıkabilecek olası orman yangınlarına karşı belediyelerimizin şimdiden hassasiyetle gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Akdeniz iklim sisteminde yer alan kentlerdeki belediyeler başta olmak üzere tüm belediyelere orman yangını riskine karşı tedbir almaları yönünde yazı gönderildiğini bildirdi. Akın'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"2021 yılında Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan orman yangınlarında toplamda 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 53 ilimizde 150 bin hektardan fazla ormanlık alan ve pek çok yerleşim yeri yangından etkilenmiştir. Ancak iktidarın yaşanan bu acı tecrübelere karşılık; orman yangınlarına müdahalede yeterli düzeyde hava filosu oluşturmak ve kadrolu, profesyonel ekipler çalıştırmak yerine; kiralama ve taşeron ekiplerle çalışmaktaki ısrarı devam etmektedir. Bu doğrultuda her ne kadar doğrudan sorumluluk alanınızda olmasa da kentlerinizde çıkabilecek olası orman yangınlarına karşı belediyelerimizin şimdiden hassasiyetle gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir."