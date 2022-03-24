CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Isparta'da konuştu Açıklaması

ISPARTA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidara geldiklerinde esnafın sorunlarını direkt bilecek bir esnaf bakanlığı kuracaklarını bildirdi.

Ağbaba, partisinin Isparta İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, küçük esnafın zor durumda olduğunu söyledi.

Zincir marketlerin hızla büyüdüğüne dikkati çeken Ağbaba, "Biz geldiğimizde bu zincir marketlerinin fütursuzca ve terör gibi yayılmasına izin vermeyeceğiz. Bir düzenleme getireceğiz zincir marketlere. Zincir marketleri terbiye edeceğiz. Eskiden caddelerde ve mahallelerde birer tane varken şimdi her sokakta üçer beşer tane zincir market var." diye konuştu.

Zincir marketlerin Isparta ekonomisine hiçbir katkı sağlamadığını kaydeden Ağbaba, marketin en fazla iki ya da üçer kişilik asgari ücretle çalışan işçi aldığını dile getirdi.

Yerel bakkal ve marketlere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, "Marketlerin aldığı bu vergiler nereye gidiyor? Fonlara, İngiltere'ye gidiyor. Zincir marketlerinin bir çoğu uluslararası fonlara ait, verdiğiniz paralar dışarıya gidiyor. Peki Isparta'dan yerel bir şey alıyorlar mı? Almıyorlar. Isparta ekonomisine faydası yok mutlaka alışveriş yaparken bunları düşünün. Kendi mahallenizdeki bakkallara sahip çıkın. Biz diyoruz ki iktidara geldiğimizde esnafın sorunlarını direkt bilen bir esnaf bakanlığı kuracağız." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinde liyakate önem vereceklerini belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"İhtiyacı olana, hak edene iş vereceğiz. Gençler arasında ayrım yapanlara da yazıklar olsun diyoruz. Zenginin daha da zenginleştiği, fakirin daha da fakirleştiği bir dönemle karşı karşıyayız. Dolar 18.3 liraya yükseldiği zaman bir kur korumalı mevduat sistemi geldi ve dolar düştü. Hatta seçim bölgem Malatya'da dolar düştü diye davul zurna çalarak bayram ettiler. Bu kur korumalı sistem zengine verilmiş bir sistem, parası olana verilmiş bir sistem. 3 ayda vadesi dolan hesapların maliyetinin 14 milyar olduğu anlaşıldı. Bu ne demek 14 milyar? 3 milyon 200 bin asgari ücrete denk gelmesi demek."