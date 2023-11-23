CHP Genel Başkan Yardımcıları Siirt'teki maden göçüğünü inceledi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz, Siirt'te meydana gelen maden ocağı göçüğüyle ilgili incelemede bulundu. Heyet, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve sorumluları bulmak için süreci takip edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz, Siirt'te maden ocağındaki göçüğe ilişkin incelemede bulundu.

Taşcıer ve Yavuzyılmaz beraberindeki heyetle Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde özel bir bakır madeninde meydana gelen, 2 mühendis ve 1 işçinin hayatını kaybettiği ve 2 işçinin yaralandığı işletmede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Taşcıer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla göçüğün ardından bölgeye intikal ettiklerini belirterek, "Bu olay nasıl gerçekleşti, tüm ayrıntıları ile ortaya çıkana kadar, kimin ihmali, kimin kusuru varsa ve özetle gerçek suçlular bulunana kadar bu sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Yavuzyılmaz da göçüğün gece 12.00 ile sabah 08.00 vardiyası arasında gerçekleştiğini ve bu vardiyada 57 işçinin çalıştığını belirtti.

"Bir göçük, kendi kendine, durduk yere olmuyor. Bu maden işletmesinde bir önceki vardiyada, aynı bölgedeki çalışmalar esnasında neler yaşandı, yeni vardiyanın hemen başlangıcında neden göçük yaşandı ve bu göçüğün altında bu 3 kişi nasıl kaldı?" ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, bunların aydınlatılması için savcılık soruşturmasının olduğunu kaydetti.

Savcılık soruşturmasında vardiya defterleri, kayıtları ve telsiz konuşmalarının inceleneceğini ifade eden Yavuzyılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine, ilgili şirketin mutlaka sahip çıkması ve destek olması gerekiyor. Yerin 270 metre altında 3 madencimizin can vermesi hepimizi bir kez daha yasa boğdu. Bu konu aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız."

Daha sonra CHP heyeti, göçükte hayatını kaybeden Orhan Gültekin'in Siirt merkez Conkbayır Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taşcıer, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, taziye ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

Göçükte hayatını kaybeden Gültekin'in babası Lütfi Gültekin'le telefonda görüşen Özel, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.