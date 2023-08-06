CHP Gençlik Kolları Araç Geçiş Garantili Köprülerde Eylem Yaptı

CHP Gençlik Kolları, Çanakkale 1915 Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç geçiş garantili olarak yapılan eylemde, dolar kuruna göre ödeme yapıldığına dikkat çekti.

CHP Gençlik Kolları, araç geçiş garantili olarak işletilen köprülerde eylem yaptı. Gençlik kolu üyeleri basın açıklamasının ardından "Bu köprüden geçenler neden dolar kuruna göre ödeme yapıyor? Döviz bürosuna hoş geldiniz, Dikkat! Soygun var" yazılı pankart ve dövizleri köprülere astı.

CHP Gençlik Kolları, araç geçiş garantili olarak işletilen Çanakkale 1915 Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde eylem yaptı. Köprülerin önünde basın açıklaması yapan CHP Gençlik Kolları üyeleri daha sonra "Bu köprüden geçenler neden dolar kuruna göre ödeme yapıyor? Döviz bürosuna hoş geldiniz, Dikkat! Soygun var" yazılı pankart ve dövizleri köprülere astı. Yapılan çıklamada ise şunlar kaydedildi:

"VATANDAŞIMIZ TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALIP DOLAR KURU ÜZERİNDEN ÜCRET ÖDEMEKTEDİR"

"Bugün burada olmamızın sebebi yap-işlet modeliyle yapılan ve halkımızın dolar kuru üzerinden geçiş ücreti ödediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Kamuoyunda 'mega yapı' olarak adlandırılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle inşa edilmiştir. Devletimizin bu projeleri üstlenen şirketlere geçiş garantisi verdiği, geçişlerin sınırın altında kalması halinde aradaki farkı da devletimizin ödeyeceği belirtilmiştir. Özel sektörün işlettiği köprümüzdeki geçiş ücretleri de maalesef dolar kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Kurdaki artış geçiş ücretlerine doğrudan yansımaktadır. Yani vatandaşımız TL üzerinden maaş alıp dolar kuru üzerinden ücret ödemektedir. Verilen geçiş garantisiyle devletimiz milyonlarca lira zarara uğratılmaktadır.

"BU SOYGUN NETİCESİNDE DEVLETİN KASASINDAN ÇIKAN PARA 3,6 MİLYAR TL"

Köprünün faaliyete geçtiği günden bugüne günlük olarak verilen 40 bin araç geçiş taahhüdü döviz üzerinden ödenmeye devam ediyor. TL değer kaybı ve enflasyon göz önüne alınmadan verilen bu taahhütler neticesinde 7 yılda geçen 70 milyon araca karşılık taahhüt edilen araç geçiş sayısı 102 milyon. Yani aradaki 32 milyonluk araç geçiş farkı döviz üzerinden araç başına 35 dolar artı KDV olarak ödenmeye devam ediyor. Bu soygun neticesinde devletin kasasından çıkan para 3,6 milyar TL.

"GARANTİ EDİLEN HER 8 ARAÇTAN SADECE 1'Sİ KÖPRÜYÜ KULLANDI"

1915 Çanakkale köprüsü bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 18 Mart 2022 tarihinde hizmete girdi. Maliyeti 2 milyar 545 milyon euro olarak açıklanan ve tepkilere rağmen yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen köprüyü yapan yüklenici firmalara 16 yıl 2 ay 12 gün işletme hakkı verildi. Ayrıca köprü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi de verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 euro artı KDV olarak belirlendi. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre geçtiğimiz mart ayına kadar köprüden 2 milyon 200 bin aracın geçtiği açıklandı. Buna göre garanti edilen her 8 araçtan sadece 1'si köprüyü kullandı. Geriye kalan 7 aracın geçiş ücretini Hazine karşılamak zorunda kaldı."