CHP Erzurum'da Kur'an-ı Kerim dağıttı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı Politika Haberleri İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Lala Paşa Cami önünde vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıttı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Rasmus Paludan isimli politikacı, Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepkilere yol açmıştı. Bu durumu kınamak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Suat Dülger de Lala Paşa Cami önünde Kur'an-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı. VATANDAŞLAR BİRBİRLERİYLE YARIŞTI Bazı vatandaşlar Kur'an-ı Kerim alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bir açıklama yapan Başkan Dülger, Kur'an-i Kerim'e yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Lala Paşa Erzurum İsveç Politika Haberler

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