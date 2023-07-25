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Mustafa Sarıgül'e TBMM'de yumruklu saldırı iddiası! İlk açıklama geldi

Politika Haberleri

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz tarafından Meclis'te yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Olayın hemen ardından açıklama yapan Sarıgül şiddet olmadığını belirterek, "Yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana sorular sordu. Ben de olay yerinden uzaklaştım, kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüce parlamentoda bunların olması hiç hoş değil." dedi.

TBMM'de CHP grup toplantısının ardından hareketli dakikalar yaşandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledikten sonra koridorda insanlarla sohbet eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yumruklu saldırıya uğradığı öne sürüldü. Hemen açıklama yapan Sarıgül iddiayı reddedip gerginlik yaşandığını doğruladı.

"BENİ SON DERECE ÜZDÜ"

Yaşananların ardından TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, şiddet olayını yalanladı. Tüysüz'ü 15 yıldır görmediğini, bu yüzden ilk etapta tanıyamadığını belirten Sarıgül, "Yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana sorular sordu. Ben de hiç tanımadığımı söyledim kendisini. ben de bunun üzerine olay yerinden uzaklaştım, kendisi de ileri geri konuşmaya devam etti. Yüze parlamentoda bunların olması hiç hoş değil. Böylesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmak beni son derece üzdü'' dedi.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

TBMM'den çıkarken gazetecilerin mikrofon uzattığı Tüysüz ise şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti. Tüysüz soruları cevapsız bırakarak Meclis'ten ayrıldı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Mustafa Sarıgül Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

kemalin dandik işleri işte adam siyasetin karanlık sokaklarında kaybolmak üzereydiki bir el geldi tuttu gökyuzune çıkardı arkadaşı gerisini zaten 10 numara halleder bu konularda mahirdir chp nin başına bile gelebilir uyaroğludur köprüyü geçene kadar herkeze eyvallahı vardır tam bir yolunda spor yani

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