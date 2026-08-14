Haberler

CHP'de şok: Yazgan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP'de şok: Yazgan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildi. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kararın tüzük ve disiplin hükümleri çerçevesinde alındığını duyurdu. Edirne'deki olayların ardından gelen karar dikkat çekti.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Kesin ihraç" talebiyle ve tedbirli olarak disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı açıklamasında, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yazgan hakkında alınan kararın, son günlerde Edirne'de gündeme gelen olayların ardından gelmesi dikkat çekti.

Yazgan'ın disiplin sürecinin sonucunda CHP'den kesin ihraç edilip edilmeyeceği, yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan taciz dayağına ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı

İndirim sevinci bir gün sürdü! Dev zam gece yarısı devreye girdi
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Öcalan sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır